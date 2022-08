"บัวขาว" ประจันหน้า "โคตะ" ดวลเดือดคิก บ็อกซิ่ง 19 ส.ค.นี้

บัวขาว บัญชาเมฆ สุดยอดนักชกขวัญใจชาวไทย ขึ้นเวทีประจันหน้ากับ โคตะ มิอุระ นักสู้ชาวญี่ปุ่น ลูกชายของตำนานนักฟุตบอล คาซึโยชิ มิอุระ ในงานแถลงข่าว KAT Presents Legend of Rajadamnern : Kickboxing Exhibition “บัวขาว VS โคตะ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่เวทีมวยราชดำเนินภายในงานมี ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ดร.วิชนี ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตลาด บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ เธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ซีอีโอ บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด ร่วมการแถลงถึงที่มาที่ไปของการจัดมวยครั้งนี้โดย บัวขาว บัญชาเมฆ ได้ให้สัมภาษณ์ “หลังจากผมชกครั้งสุดท้ายเมื่อ 18 ปี และได้ออกไปโชว์ศิลปะมวยไทยมาทั่วโลก ก็ไม่คิดนะครับว่าจะได้กลับมาชกที่เวทีมวยราชดำเนินอีกครั้ง ซึ่งเป็นสนามมวยต้นกำเนิดของกีฬามวยไทย แค่เดินเข้ามาในเวที ภาพเก่าๆ ในวันวานก็โผล่เข้ามา ขอบคุณสำหรับโอกาสในครั้งนี้ครับ”ด้าน โคตะ มิอุระ กล่าวว่า “ผมไม่อยากเชื่อเลยว่า เวทีมวยราชดำเนินจะติดต่อให้ผมมาชกที่นี่ ตอนแรกยังคิดว่าไม่เป็นความจริงเลย ดีใจครับที่ได้เจอกับ ตำนานอย่าง บัวขาว เขาเป็นนักสู้ที่เก่งมากในทุกด้าน แม้ว่าผมจะไม่เคยชกคิกบอกซิ่งมาก่อน แต่ก็เคยฝึกฝนมาบ้าง ดังนั้นก็จะพยายามใช้จุดเด่นของการเป็นนักกีฬา MMA มาปรับใช้บนเวทีกับ บัวขาว ครับ”สำหรับ KAT Presents Legend of Rajadamnern จะแข่งขันในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วยคู่มวยไทยประกอบรายการอีก 8 คู่ และปิดท้ายโชว์ด้วยคอนเสิร์ตโจอี้ บอยโดยการแข่งขันระหว่าง บัวขาว กับ โคตะ จะเป็นการชกคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบ Exhibition Match (เน้นการสาธิตและอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างมวยไทยกับคิกบอกซิ่ง) ผ่านการนำเอา บัวขาว ผู้เปรียบเสมือน ฑูตของกีฬามวยไทย ที่สามารถไปต่อยอดประสบความสำเร็จในเส้นทางคิกบอกซิ่งระดับโลก มาเจอกับดาวรุ่งที่น่าจับตามองของวงการการต่อสู้เอเชียอย่าง โคตะ มิอุระ