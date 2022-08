"พันธ์พยัคฆ์" เตรียมงัดวิชาจาก "น้องโอ๋" คว้าเก้าอี้สำรอง ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์

"ยอดมวย 3 พ.ศ." พันธ์พยัคฆ์ จิตเมืองนนท์ มั่นใจว่าเคล็ดลับวิชาที่ร่ำเรียนมาจากยอดมวยรุ่นพี่ "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" จะช่วยให้เขากำชัยเหนือคู่แข่งชาวคีร์กีซสถาน “แชร์ซอด คาบูทอฟ” คว้าเก้าอี้สำรองศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (62.1 กก.) ในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคมนี้พันธ์พยัคฆ์ ซึ่งปัจจุบันผันตัวมาเป็นเทรนเนอร์ประจำค่ายอีโวลฟ์ ที่สิงคโปร์ มีโอกาสได้ร่วมฝึกซ้อมกับราชันมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” ที่ถ่ายทอดวิชายอดมวยรุ่นเก๋าให้ยอดมวยรุ่นน้องแบบไม่มีกั๊กหลังจากที่ พันธ์พยัคฆ์ ชวดลงแข่งขันในครั้งก่อนเพราะตกอยู่สภาพไร้คู่ชก เนื่องจากคู่ชกเดิม "โจชัว ครูซ" ถูกดึงไปเสียบแทน "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" ที่ต้องถอนตัวกะทันหันจากการแข่งขันรอบแรกเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา พันธ์พยัคฆ์ ได้โอกาสกลับมาแสดงฝีมือในครั้งนี้ โดยจะเจอกับนักมวยฟอร์มแกร่งจากคีร์กีซสถาน “แชร์ซอด คาบูทอฟ”พันธ์พยัคฆ์ ยอมรับว่า แชร์ซอด เป็นนักมวยที่มีความรวดเร็วเป็นอาวุธ แต่ถึงอย่างนั้น เจ้าตัวก็ยังมั่นใจว่าการฝึกซ้อมที่มี น้องโอ๋ อาสาเข้ามาติวเข้มจะช่วยให้เขาได้เปรียบคู่แข่งอยู่หลายขุม“ไฟต์นี้ผมได้ พี่น้องโอ๋ เข้ามาช่วยเยอะเลยครับ พี่เขาช่วยชี้จุดบกพร่องของผม เช่น เรื่องจังหวะการเข้าออก จังหวะการเข้าทำ และจังหวะการปิดเพื่อป้องกันตัว และยังลองให้ผมฝึกแข้งขวา (ที่ไม่ถนัด) และเพิ่มเติมเรื่องหมัดและศอกด้วยครับ""ผมคิดว่าถ้าเทียบกัน ผมจะได้เปรียบเรื่องช่วงชก ความคม และความหนักหน่วง ที่ผมได้เทคนิคจาก พี่น้องโอ๋ มาครับ และถ้าเป็นไปได้ ผมก็หวังจะปิดเกมให้ไวที่สุดครับ”แฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II วันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสดเวลา 21.30 น.