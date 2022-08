"อวตาร vs วันเฉลิม" ชิงเดือดนัดสอง Fairtex Fight Road To ONE Thailand

มันกันต่อเนื่องกับศึก Fairtex Fight Road To ONE Thailand มวยมันพันธุ์ Extreme นัดที่สอง ในวันเสาร์ที่ 13 ส.ค.65 เพื่อคัดหาดาวรุ่งฝีมือดีอีก 6 คนจากทัวร์นาเมนต์มวยไทย 3 รุ่นน้ำหนัก ไปสมทบกับอีก 6 คนในนัดแรก ภายใต้กติกามวยไทย 3 ยก สวมนวม 4 ออนซ์ แพ้คัดออก​คู่เอกเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างนักชกดัง “อวตาร ต.หมอศรี” ท้าตี “วันเฉลิม พักยกพีเค” ในรุ่น 70.3 กก. คู่รองเป็นการแข่งขันรุ่น 61.2 กก. ระหว่าง “ไท สจ.เปี๊ยกอุทัย vs มรดกเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี”ด้านมวยหญิงรุ่น 52.2 กก.สองคู่ ได้แก่ “น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์ vs ลมมณี เดอะเลเจนต์ อารีน่า” และ “เซเลสต์ ภูเก็ตสิงห์มวยไทย (ออสเตรเลีย) vs “เพชรสีนิล ส.พวงทอง”นอกจากนี้ยังมีรุ่น 70.3 กก.อีกหนึ่งคู่ได้แก่ “หวง เฟย หง (จีน) vs แก่นนรสิงห์ ดีเอ็นเอ ไทยแลนด์” และรุ่น 61.2 กก. “ทิว แฟร์เท็กซ์ vs ซ่อนรัก ศิษย์ ปจว. (พม่า)" เปิดหัวด้วยคู่ร่วมรายการ “เวสสุวรรณ ภ.เจริญแพทย์ vs หยกไทย ขุนศึกมวยไทย"มาลุ้นกันว่านักกีฬา 6 คนใดจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในรอบรองชนะเลิศ เพื่อเป้าหมายสุดท้ายในการคว้าแชมเปียนบนสังเวียน Fairtex Fight Road To ONE Thailand มวยมันพันธุ์ Extreme เวทีเดียวของประเทศไทยที่จะเป็นบันไดของนักชกดาวรุ่ง สู่การพิชิตสัญญานักกีฬาสังกัดระดับโลก ONE ซึ่งมีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์ (กว่า 3.6 ล้านบาท)ห้ามพลาดนัดที่สอง Fairtex Fight Road To ONE Thailand มวยมันพันธุ์ Extreme วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. รับชมได้ที่สนามมวยเวทีลุมพินี จองบัตรทาง www.thaiticketmajor.com