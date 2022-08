"ซุปเปอร์เล็ก vs วอลเตอร์" ขึ้นป้ายศึกใหญ่ ONE Fight Night 1 เสาร์ 27 ส.ค.นี้

วัน แชมเปียนชิพ ประกาศอัปเดตโปรแกรม โดยเพิ่มเติมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ระหว่าง "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" และ "วอลเตอร์ กอนซาลเวส" เป็นคู่หลักของศึกใหญ่ ONE Fight Night 1: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II โดยจะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65เดิมที คู่ของ "ซุปเปอร์เล็ก vs วอลเตอร์" ถูกวางคิวให้ลงแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งที่ 1 ของสาย บี ในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II ซึ่งมีกำหนดถ่ายทอดสดในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.นี้แต่เพื่อไม่ให้ความมันขาดตอน ONE จึงเห็นสมควรให้ย้ายคู่นี้มาแข่งขันในวันเดียวกับอีกคู่ในสาย เอ ซึ่งเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง "รถถัง จิตรเมืองนนท์" และ "ซาวาส ไมเคิล"เท่ากับว่า แฟนกีฬาจะได้รับชมการแข่งขันรอบตัดเชือกของทัวร์นาเมนต์มวยไทยครั้งประวัติศาสตร์นี้แบบต่อเนื่องไม่ต้องรอข้ามวัน โดยจะได้รู้ทันทีว่าใครจะได้เป็นสองคนสุดท้ายที่เข้าไปคว้าเข็มขัดในรอบชิงชนะเลิศต่อไปนอกจากนี้ ยังมีการโยกย้ายคู่อื่น ๆ เพื่อเสิร์ฟความมันแบบจัดหนักจัดเต็ม รีบอัปเดตปฏิทินกันไว้ให้ดี งานนี้รับประกับความเดือดเต็มพิกัด สำหรับการอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันล่าสุด ติดตามรายละเอียดจากด้านล่างโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่คู่ในรายการคู่เอก อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นฟลายเวต)คู่รอง น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว vs เลียม แฮร์ริสัน (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs ซาวาส ไมเคิล (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบรองชนะเลิศ)มาร์คัส อัลเมดา vs คิริลล์ กรีเชนโก ( MMA รุ่นเฮฟวีเวต)อาเมียร์ อาลิอัคบารี vs มาวโร เซริลลี (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 vs วอลเตอร์ กอนซาลเวส (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบรองชนะเลิศ)คู่นำเข้ารายการโจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี vs อาเมียร์ นาซิรี (คู่สำรอง มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต)ไดแอนดรา มาร์ติน vs แอมเบอร์ คิตเชน (มวยไทย 128 ป.)อิตซูกิ ฮิราตะ vs หลิน เฮอจิน (MMA รุ่นอะตอมเวต)เซบาสเตียน คาเดสตัม vs ยูรี ลาปิคัส (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต)แฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 1: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II ได้ในวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 เริ่มคู่แรกเวลา 7.00 น. ผ่านทาง watch.onefc.com ในระบบ PPV (จ่ายเงินเพื่อรับชม) สำหรับกำหนดการเปิดระบบจำหน่ายรหัสเข้าชม ติดตามความคืบหน้าได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th