ซีซันใหม่กลับมาแล้ว AIS PLAY ถ่ายสดไทยลีกต่อเนื่องปีที่ 2 พิเศษลูกค้า AIS เริ่มต้นเพียง 49 บาท

AIS PLAY คว้าสิทธิ์การถ่ายทอดศึกไทยลีกฤดูกาล 2022-2023 ในฐานะ Official Broadcaster ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมส่งตรงการแข่งขันไทยลีก เอฟเอคัพ ลีกคัพ ฟุตซอลไทยลีก และฟุตบอลทีมชาติไทย ให้เชียร์แบบจุใจทั้งในรูปแบบชมสด ดูย้อนหลัง และไฮไลท์สำคัญ รวมกว่า 800 แมตช์ ผ่าน AIS PLAY ทุกช่องทาง ซึ่งในฤดูกาลใหม่นี้ ลูกค้าเอไอเอส เริ่มความบันเทิงบอลไทยแบบพรี่เมี่ยมนี้ในราคาเริ่มต้นเพียง 49 บาทเท่านั้น เพื่อให้คุณไม่พลาดในทุกช็อตสำคัญทุกวินาทีของบอลไทยต่อจากนี้รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการพันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิงและคอนเทนต์ AIS กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยอีกครั้งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการส่งต่อประสบการณ์การรับชมคอนเทนต์การถ่ายทอดสดบอลไทยไปสู่สายตาแฟนบอลทั่วประเทศ สำหรับศึกการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพสูงสุดของไทยอย่าง ไทยลีก รวมถึงเอฟเอคัพ ลีกคัพ ฟุตซอลไทยลีก และฟุตบอลทีมชาติไทย ในฐานะ Official Broadcaster ผ่านทาง AIS PLAY ซึ่งในฤดูกาล 2022-2023 เรายังคงจัดเต็มความพิเศษเอาใจคอบอลให้ได้รับชมคอนเทนต์ฟุตบอลไทยรวมกว่า 800 แมตช์ ครบที่สุด มากที่สุด ทั้งชมสด ดูย้อนหลัง ไฮไลท์สำคัญ และรายการพิเศษตลอดฤดูกาล ตอกย้ำความเป็นผู้นำหนึ่งเดียวที่รวบรวมแพลตฟอร์มฟุตบอลไทยไว้มากที่สุด ซึ่งเรามีความพร้อมในทุกด้านและเตรียมยิงสดนัดเปิดฤดูกาลในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นี้”ทั้งนี้เพื่อให้ไม่พลาดกับทุกแมตช์การแข่งขัน ทั้งฟุตบอลลีกสูงสุด รวมทั้งบอลถ้วยและทีมชาติ วันนี้ AIS PLAY ได้จัดแพ็กเกจสุดคุ้มเอาใจคอบอลไทย ซึ่งมีเงื่อนและรายละเอียดในการสมัครดังนี้- สมัครแพ็กเกจ “BallThai” ซึ่งสามารถรับชมฟุตบอลไทยลีก ฟุตบอลทีมชาติไทย ฟุตบอลเอฟเอคัพ ฟุตบอลลีกคัพ สดทุกแมตช์ พร้อมไฮไลท์ และ รีรันเพียง 49 บาท/เดือน กด*678*8# และกดโทรออก- สมัครแพ็กเกจ “PLAY FAMILY” ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน ชมฟรี 3 เดือนแรก เริ่มเดือน (1-31 สิงหาคม 65) เดือนต่อไป 119 บาท/เดือน หรือ กด*678*9# และกดโทรออก โดยชมได้ทั้งบอลไทยและความบันเทิงแบบพรีเมี่ยมทั้งหนังและซีรีย์- สมัครแพ็กเกจ “PLAY PREMIUM” สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายเดือน และเอไอเอส ไฟเบอร์ สมัครครั้งแรก เพียง 19 บาทเดือน เดือนต่อไป 199 บาท/เดือน ลูกค้าเอไอเอสรายเดือนสมัครกด *678*199# และกดโทรออก ลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ สมัครผ่าน www.ais.th/play สำหรับลูกค้าเอไอเอสเติมเงิน 199 บาท/เดือน กด *678*1990# และกดโทรออก- สมัครแพ็กเกจ “PLAY PREMIUM PLUS” สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายเดือน และเอไอเอส ไฟเบอร์ สมัครครั้งแรก 29 บาท เดือนแรก เดือนต่อไป 299 บาท ลูกค้าเอไอเอสรายเดือนสมัครกด *678*299# และกดโทรออก ลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ สมัครผ่าน www.ais.th/play สำหรับลูกค้าเอไอเอสเติมเงิน กด *678*2990# และกดโทรออก พร้อมส่งตรงความมันส์สำหรับคอบอล ทั้งบอลยุโรปและบอลไทย ชมสดทุกแมตช์ คุ้มที่สุด สนุกไม่ซ้ำ รวมแอปดังทั่วโลกไว้ที่เดียว แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ช่องพรีเมียมอื่นๆมากมาย- สามารถชมศึกไทยลีก และบอลไทยได้เช่นกันเมื่อสมัครแพ็กเกจ “PLAY PREMIUM” 199 บาท/เดือน หรือ แพ็กเกจ “PLAY PREMIUM PLUS ” 299 บาท/เดือน สมัครผ่าน www.ais.th/PLAY“เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ส่งมอบความบันเทิงนี้ให้กับแฟนบอลอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ซึ่งตอกย้ำและสะท้อนภาพการเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยในทุกมิติต่อไป โดยเฉพาะการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นเวทีสำคัญให้เยาวชนไทยสามารถสร้างฝันในวงการฟุตบอลไทยต่อไป” รุ่งทิพย์ กล่าวทิ้งท้ายมาร่วมชมและเชียร์นักเตะที่ชื่นชอบรวมทั้งสโมสรที่รักในศึกฟุตบอลรีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2022-2023 นี้ไปพร้อมกัน โดยนัดเปิดสนาม แบงค้อก ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของขอนแก่น ยูไนเต็ด โดยเริ่มคิกออฟในเวลา 19.00 น. สำหรับคู่บิ๊กประจำสัปดาห์ นครราชสีมา เจอศึกหนักเมื่อต้องเปิดบ้านต้อนรับแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยสามารถติดตาม ฟุตบอลรีโว่ ไทยลีก และ ฟุตบอล M-150 แชมเปี้ยนชิพ ในฤดูกาลใหม่นี้ผ่านทาง AIS PLAY ในทุกช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชัน AIS PLAY, เว็บไซต์ ais.th/play/football , กล่อง AIS PLAYBOX, SAMSUNG Smart TV, Apple TV รวมทั้งสามารถเช็คตารางการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่ https://www.ais.th/play/football/matches/thaileague เพราะบอลไทย AIS PLAY เราคือที่ 1