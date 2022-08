ใครเจอต้องท้องไส้ปั่นป่วน / กษิติ กมลนาวิน ราชวังสัน

เมื่อ ริชารลีซง (Richarlison) กองหน้าดาวยิง ทีมชาติบราซิว วัย 25 ปี แห่ง ท้อทแน่ม ฮ้อทสเปอร์ (Tottenham Hotspur) ที่กำลังจะร่วมทีมชาติไปชิงแช้มพ์บอลโลก กาตาร 2022 (Qatar 2022) ช่วงปลายปีนี้ได้เห็นเสื้อทีมชาติ เซเลซะอ็อง (Seleção) ชุดใหม่ หมอนี่บอกว่า “สวย มหัศจรรย์ สวยที่สุดในโลกเลย” “ไม่มีอะไรในโลกที่จะดีไปกว่าการได้สวมเสื้อทีมชาติบราซิวแล้ว” และกล่าวทิ้งท้ายว่า “นี่เลยที่ทำให้คู่แข่งขยาด ใครเจอก็ต้องท้องไส้ปั่นป่วน” (it gives butterflies in the stomach)เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกี้ (Nike) ได้เผยโฉมเสื้อทีมชาติ บราซิว ที่จะใช้แข่งใน ฟีฟ่า เวิร์ลด์ คัพ ครั้งที่ 22 (2022 FIFA World Cup) ซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกราว 3 เดือนเศษ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคมนี้ ที่ กาตาร โดยชุดทีมเหย้ายังคงเป็นสีเหลืองตามแบบฉบับดั้งเดิมของทีมชาติบราซิว ในขณะที่ชุดทีมเยือนใช้สีพื้นเป็นสีน้ำเงิน ที่สำคัญชุดทีมชาติล่าสุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก เสือจากัวร์ ดังนั้นมันจะมีลวดลายของสัตว์สายพันธุ์แมวที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากเสือและสิงโตแห่งป่า อามาซง (Amazon) นี้บนลายผ้าด้วยชุดทีมเหย้า ใช้สีเหลืองที่เป็นโทนเดียวกับเสื้อแข่งในนัดชิงชนะเลิศปี 2002 เป็นการย้อนรำลึกการคว้าแช้มพ์โลกหนที่ 5 ที่นับถึงตอนนี้ก็ครบรอบ 20 ปีพอดี เป็นสีเหลืองผ่องเลยเรียกว่า Dynamic Yellow คอเล็กตามแบบฉบับดั้งเดิม มีกระดุม 1 เม็ด เดินขอบคอและแขนเสื้อด้วยสีเขียวและมีกุ๊นสีน้ำเงิน ซึ่งทั้งหมดก็คือสีในธงชาติบราซิว ส่วนลายของเสือจากัวร์ถูกฝังอยู่ในเนื้อผ้า ในขณะที่กางเกงก็เป็นสีน้ำเงินและถุงเท้าสีขาวมีขอบเขียวและน้ำเงิน ผมแอบกระซิบไว้นิดหนึ่งว่า รูปลักษณ์ของเสื้อตัวนี้เป็นรูปลักษณ์เดียวกันเป๊ะกับชุดทีมเหย้าของ เช็ลซี ฤดูกาล 2022-23 นั่นเองชุดทีมเยือน ใช้สีน้ำเงินตรงลำตัวและเกลี่ยด้วยเขียวอ่อนที่แขน อันนี้ภาษาทางการเขาจะเรียกว่า Paramount Blue/Dynamic Yellow/Green Spark ว่าเข้าไปนั่น ลายของเสือจากัวร์จะเห็นชัดๆก็ตรงแขนเสื้อนี่แหละ ชุดทีมเยือนจะใช้กางเกงสีขาว ถุงเท้าสีน้ำเงินมีขอบเขียวและเหลือง ส่วนเสื้อของผู้รักษาประตู ใช้สีพื้นเป็นสีแดง/ม่วง ดูๆแล้วค่อนข้างเข้มเกือบจะเป็นสีดำทีเดียว มีลายเสือจากัวร์ทั้งตัว ส่วนโลโก้ทีมชาติทำเป็นสีเหลืองเสือจากัวร์ เป็นพวกสัตว์กินเนื้อ อยู่ในวงศ์เสือและแมว (Felidae) มีความร้ายกาจทีเดียวตรงที่ว่ายน้ำและปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว แม้ว่าจะปีนป่ายไม่เก่งเท่าเสือดาว แต่มันก็เลื่องชื่อในเรื่องการจับลิงบนกิ่งไม้มากินได้ แม้ว่ามันมักจะหาเหยื่อบนพื้นดินมากกว่า วิธีฆ่าเหยื่อของจากัวร์ต่างจากเสือชนิดอื่น เพราะความที่มันมีกรามที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาเสือทั้งหมด มันก็จะใช้วิธีกัดหัวจนเขี้ยวเจาะทะลุกะโหลก นี่ทำให้มันล่าเหยื่อได้หลากชนิด รวมถึง สัตว์ที่มีเกราะแข็งอย่างเต่าผมเข้าใจว่า ที่เขาเอาลายเสือจากัวร์มาประกอบเป็นลายเสื้อ จน ริชารลีซง บอกว่า ใครเจอต้องท้องไส้ปั่นป่วน มันคงมาจากความน่ากลัวของเสือจากัวร์ที่เล่ามานี่แหละครับสตายล์การเล่นบอลที่สวยที่สุดครองใจคนทั้งโลก ซึ่งมาพร้อมกับความสำเร็จในระดับโลก ได้ครองถ้วยแช้มพ์โลกถึง 5 สมัยเป็นสถิติสูงที่สุด ใครๆก็อยากเลียนแบบสตายล์การเล่น แม้ในวันนี้ บราซิว ก็ยังรั้งอันดับ 1 ของโลกจากการจัดอันดับของ ฟีฟ่า (FIFA World Ranking) ถ้าใครคิดจะหาเสื้อฟุตบอลทีมชาติใดมาสวมใส่ เสื้อทีมชาติบราซิวสำหรับ กาตาร 2022 ที่เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 15 กันยายนนี้แหละครับไม่เคยล้าสมัยจากใจแฟนบอลเลย