เลือดข้นกว่าน้ำ! "แสตมป์" มั่นใจ "เสมาเพชร" ล้างตา "ฤทธิ์เทวดา" สำเร็จ

"แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" ออกตัวเชียร์เพื่อนร่วมค่าย "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" มั่นใจคว้าชัยได้ในไฟต์ล้างตากับ "ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี" ในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II ที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.นี้สาวแกร่งเจ้าของตำแหน่งแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง และอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง อาสาออกมาเสนอมุมมองส่วนตัวต่อศึกครั้งสำคัญ ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมค่ายและได้เห็นการฝึกซ้อมของ เสมาเพชร อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด"จากที่ได้เห็น พี่เสมาเพชร เขาฝึกซ้อมมาถึงตอนนี้ เขาพัฒนาฝีมือขึ้นเยอะมากค่ะ เขามีฟุตเวิร์กที่ดีขึ้น และอาวุธก็แม่นยำมากขึ้นด้วยค่ะ จุดแข็งของ พี่เสมาเพชร น่าจะเป็นหมัดที่รุนแรง หนักหน่วง และก็มีรูปร่างที่แข็งแกร่ง ส่วน ฤทธิ์เทวดา หนูมองว่าเขาโดดเด่นเรื่องความเร็วและพละกำลังค่ะ""ถ้าถามว่าใครจะชนะในไฟต์นี้ หนูขอเอียงไปทาง พี่เสมาเพชร แล้วกันค่ะ แต่ว่าบนเวที มันสามารถพลิกได้เสมอ ขอแค่ พี่เสมาเพชร ไม่ประมาท ก็เชื่อว่าน่าจะผ่านได้ค่ะ"ศึกนี้ถือเป็นไฟต์ชี้ชะตาว่า เสมาเพชร จะยังคงยืนหยัดเป็นมือวางอันดับหนึ่งและรักษาสิทธิ์ชิงแชมป์โลกกับ "ราชันฆ่าไม่ตาย" น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว ได้หรือไม่ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับน้องใหม่มาแรงอย่าง ฤทธิ์เทวดา ที่เคยสับศอกเอาชนะทีเคโอเขามาได้ในครั้งก่อน และจ้องจะผลักเขาให้ตกเก้าอี้ในครั้งนี้เพื่อรั้งเบอร์หนึ่งแทนแฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II วันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสดเวลา 21.30 น.