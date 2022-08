ย้ำอีกเสียง! "น้องโอ๋" เอ่ยปาก "รถถัง" นาทีนี้ไม่มีใครคว่ำลง

"น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" ราชันฆ่าไม่ตาย ออกมาเผยความอันตรายของรักมวยรุ่นน้อง "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ในฐานะที่ตนก็ติดตามการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (61.2 กก.) ด้วยเหมือนกัน โดยถึงกับเอ่ยปากว่า ณ นาทีนี้ ไม่เห็นใครที่จะคว่ำ รถถัง ได้ และลุ้นให้จอมบู๊ชาวไทยคว้าเข็มขัดเงินไปครองหลังจากฉลุยผ่านด่านแรกมาได้ รถถัง มีคิวฟาดปากกับคู่แข่งชาวไซปรัส "ซาวาส ไมเคิล" ในรอบรองชนะเลิศ ที่จะมีขึ้นในศึก ONE FIGHT NIGHT 1: อาเดรียโน VS ดิมิเทรียส II ซึ่งจะถ่ายทอดสดในช่วงเช้า เวลา 8.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.นี้น้องโอ๋ นั้น ได้ติดตามผลงานของทั้ง รถถัง และ ซาวาส มาตั้งแต่รอบแรกของการแข่งขัน และรู้สึกชื่นชมฝีมือของทั้งคู่ อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่า ณ ตอนนี้ คงไม่มีคู่แข่งคนไหนในรุ่นฟลายเวตที่จะคว่ำ “ดิไอรอนแมน" ลงได้โดย น้องโอ๋ มองว่า รถถัง มาถึงจุดพีกในเรื่องของทักษะและความเฉียบคมในการอ่านเกมคู่ต่อสู้ ทำให้เขาเป็นนักชกที่น่ายำเกรงกว่าเดิม และหลังจากที่เขาเห็น รถถัง ไล่บี้ "จาค็อบ สมิธ" ในรอบแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ราชันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวตถึงกับออกปากว่า รถถัง ก้าวล้ำขึ้นมาอีกระดับแล้ว“รถถังไม่ได้แข็งแกร่งแค่ภายนอก แต่ภายในก็แข็งแกร่งด้วย เขามีหัวใจสิงห์ คู่ต่อสู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวเป็นต้องเสร็จเขาทุกราย และช่วงหลัง ๆ เขาเริ่มรู้จักใช้ไอคิวมวยในการต่อสู้บ้างแล้ว เขาสู้แบบใช้หัวมากขึ้น และยังเป็นนักเอนเตอร์เทนคนดูด้วย ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะมีใครโค่น รถถัง ในตอนนี้ได้ครับ”“ผมแทบรอดูมวยคู่นี้ไม่ไหว เพราะ ซาวาส เองก็มีประสบการณ์ชกในเมืองไทยมาหลายปี ส่วน รถถัง ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเก่งแค่ไหน ไฟต์นี้รับรองแลกอาวุธกันมันหยดแน่ครับ”ขณะที่ตัว น้องโอ๋ เองก็มีคิวป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต กับ "เลียม แฮร์ริสัน" ในรายการเดียวกับ รถถัง เช่นกัน ซึ่งหวังว่าตัวแทนนักกีฬาไทยทั้งสองคนจะคว้าชัยกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้สำเร็จแฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE FIGHT NIGHT 1: อาเดรียโน VS ดิมิเทรียส II ได้ในวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 เวลา 8.00 น. ผ่านทางทาง watch.onefc.com ในระบบ PPV (จ่ายเงินเพื่อรับชม) สำหรับกำหนดการเปิดระบบจำหน่ายรหัสเข้าชม ติดตามความคืบหน้าได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th