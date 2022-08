"ซาวาส" ชี้จุดอ่อน "รถถัง" หัวร้อนเมื่อไหร่ จะแพ้ภัยตัวเอง

“ซาวาส ไมเคิล" นักมวยหนุ่มจากไซปรัส ชี้จุดอ่อนสำคัญ ของนักมวยจอมบู๊ชาวไทย "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ซึ่งจะส่งให้เขากำชัยชนะในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่มีขึ้นในศึก ONE Fight Night 1: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II ซึ่งถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 8.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 ตามเวลาไทยซาวาส ไมเคิล แม้จะถูกตราหน้าว่าเป็นม้านอกสายตาของการแข่งขัน ก็แต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นฝีมือสุดเจ๋งในรอบก่อนรองชนะเลิศ ด้วยการหักด่าน "อาเมียร์ นาซิรี" นักมวยดีกรีแชมป์สนามเวทีมวยอ้อมน้อยมาแบบขาดลอยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซาวาส ตระหนักดีว่าคู่แข่งที่เป็นถึงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ถือแต้มต่ออยู่หลายขุม แต่เขาไม่ได้เกรงบารมีและความดุดันของ รถถัง แต่อย่างใด โดยเชื่อว่าปัญหาการควบคุมอารมณ์ของ รถถัง จะกลายเป็นจุดอ่อน และหวังจะใช้ความหัวร้อนของ รถถัง เป็นเครื่องมือให้เขาคว้าชัยในครั้งนี้“เวลาเขาโกรธ เขาจะปล่อยให้อารมณ์ครอบงำ และจะตกอยู่ในความเสี่ยงนั่นเป็นเหตุผลที่ผมพูดเสมอว่าใครก็ตามที่พลาดก่อน คนนั้นแพ้ ส่วน รถถัง นั้นเขาเลือดขึ้นหน้าได้ง่ายกว่าหลาย ๆ คน""ผมเห็นว่าเมื่อไหร่ที่ รถถัง มีน้ำโห เมื่อนั้นเขาจะทำพลาดหลายอย่าง เขาประคองสติไม่เก่งเท่าไหร่ ในตอนที่เขาพยายามจะใจเย็นและกลับสู่เกม"ตอนนี้ ซาวาส กำลังฟิตซ้อมอย่างหนักเพื่อรอชนกับ รถถัง โดยมั่นใจเต็มร้อยว่ามวยรองอย่างเขาจะสามารถโค่นแชมป์โลกมวยไทยได้แน่นอนหาก ซาวาส สามารถผ่าน รถถัง ไปได้ในไฟต์นี้ ก็จะเข้าไปเจอกับที่หนึ่งของสาย บี ซึ่งเป็นผู้ชนะจากคู่ของ"ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" และ "วอลเตอร์ กอนซาลเวส"แฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดของศึก ONE Fight Night 1: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II ได้ผ่านทางทาง watch.onefc.com ในระบบ PPV (จ่ายเงินเพื่อรับชม) สำหรับกำหนดการเปิดระบบจำหน่ายรหัสเข้าชม ติดตามความคืบหน้าได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th