"นายกโต้คลื่นเมียนม่าร์" ทึ่งฝีมือนักเซิร์ฟไทยร่วมปิดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2565

การแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้การสนับสนุนของ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ณ หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2565 ได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางนักกีฬากระดานโต้คลื่นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.PHONE KYAW MOE MYINT นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศเมียนม่าร์ ที่เดินทางารับชมการแข่งขันตลอดทั้ง 5 วัน พร้อมชื่นชมฝีมือนักกีฬาที่มีความสามารถระดับสูง นอกจากนั้นยังมี นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย,นายวัลลภ นาดอน รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน และ นายในภพ สุกัณศีล ตัวแทน บริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)​ เป็นผู้ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาด้วย โดยมีผลการแข่งขันดังนี้Men Short Board (รุ่นกระดานสั้น ทั่วไป ชาย)รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 วสันต์ สาริสาย จากชมรม Phuket Surf & PlusAlpha Surfboard คะแนนรวม 12.60รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มังกร พรวิกรม จากชมรม Khaolak Surf Crew คะแนนรวม 8.70รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช. ณัฐกร แซ่เอี่ยว จากชมรม Khaolak Surf Crew คะแนนรวม 8.15รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 วีรชาติ พลสิมมา จากชมรม Pakarang Crew คะแนนรวม 6.10Women Short Board (รุ่นกระดานสั้น ทั่วไป หญิง)รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แอนนิสซา ฐิตา ฟลิน จากชมรม Kata Krew คะแนนรวม 8.40รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ. ลลนา สิ้นโศรก จากชมรม Mooping Surf Khaolak คะแนนรวม 5.00รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ. มาธิญา แอชลีย์ โฮล์มเบิร์ก จากชมรม Soul Surf Club คะแนนรวม 4.00รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 อชิรญา รัตนอาภรณ์ จากชมรม Better Surf Thailand คะแนนนรวม : 3.10Men Long Board (รุ่นกระดานยาว ทั่วไป ชาย)รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 วีรวัฒน์ คุรุ จากชมรม TP Surf Club คะแนนรวม 12.25รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พัฒนา เกณฑ์ขุนทด จากชมรม Khaolak Surf Crew คะแนนรวม 12.15รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ธีรยุทธ เพชรสุระ จากชมรม Khaolak Surf Crew คะแนนรวม 8.50รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เสฎฐวุฒิ ไชยวัฒน์ จากชมรม Rayong Log Jam คะแนนรวม 6.50Women Long Board (รุ่นกระดานยาว ทั่วไป หญิง)รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แอนนิสซา ฐิตา ฟลิน จากชมรม Kata Krew คะแนนรวม 11.65รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 อมรรัตน์ ดีบีนีดิสเต็สท์ จากชมรม TP Surf Club คะแนนรวม 7.55รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 อชิรญา รัตนอาภรณ์ จากชมรม Better Surf Thailand คะแนนรวม 5.00รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ชุติมา ช้างพุ่ม จากชมรม Swell Club คะแนนรวม 4.20รุ่นกีฬาสาธิต SUP Surfรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชัชชล พรหมสนิท จากชมรม Sunova Thailand Surf Club คะแนนรวม 9.45รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ดานิช พรมชู จากชมรม Andaman Sea Surf คะแนนรวม 8.10รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สังอี หมอน้อย จากชมรม Sunova Thailand Surf Club คะแนนรวม 4.25รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 สมยศ ศรพรมชมรม จาก Sunova Thailand Surf Club คะแนนรวม 3.50ทั้งนี้ผู้ชนะในอันดับ 1-4 ในแต่ละรุ่นของการแข่งขันรายการนี้จะได้โควต้าสมาคมฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นระดับนานาชาติรายการ 2022 Phuket Beach Festival ในระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคมนี้ ณ หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะได้ร่วมแข่งขันกับนักกีฬาโต้คลื่นตัวท็อปของเอเชียที่เข้าร่วมมากมาย