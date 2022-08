'สิงห์เจ้าท่า'​ เปิดตัวทีม-ชุดแข่งใหม่ 'มาดามแป้ง'​ ลดค่าตั๋ว 50% ตลอดเลกแรก

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี. เปิดตัวทีมลุยศึกรีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2022-23 อย่างเป็นทางการ ที่แพท สเตเดียม เมื่​อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ท่ามกลางบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่ เมื่อมีทั้งผู้สนับสนุน, สื่อมวลชน และแฟนบอล เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง พร้อมชูสโลแกน IT’S TIME THE LION ROARS! (ถึงเวลาสิงห์คำราม) โดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และ ตั้งใจของสโมสรฯ ในปีนี้ ที่ต้องการกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ให้ ได้อีกครั้ง ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น'สิงห์เจ้าท่า'​ มีการเตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่นเป็นอย่างดี ทั้งเดินทางไปลุยศึกอุ่นเครื่อง ล่องใต้ คัพ 2022 ที่ จ.สงขลา, ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ หัวหิน และ กลับมาลงเล่นเกมอุ่นเครื่องที่แพท สเตเดียม กระทั่งล่าสุดได้ฤกษ์เปิดตัวทีม เป็นที่เรียบร้อย โดยมีไฮไลต์สำคัญภายในงาน ทั้งการเปิดตัวผู้สนับสนุน, ชุดแข่งขันใหม่ครั้งแรกทั้ง 3 ชุด, ชมฟรีคอนเสิร์ตจาก 3 ศิลปินระดับตำนาน ไท ธนาวุฒิ, กบ ไมโคร และแสน นากา ปิดท้ายด้วยชมฟรีเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้าย ที่พบกับ คัสตอม ยูไนเต็ด ในเวลา 18.30 น."มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี. กล่าวว่า “ปีนี้เราใช้สโลแกน IT’S TIME THE LION ROARS หรือ ถึงเวลาสิงห์คำราม เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจ พยายามเต็มที่ และ มุ่งมั่น สำหรับฤดูกาลนี้มาก ๆ เรามีการวางแผนเตรียมทีม ในช่วงปรีซีซั่นเป็นอย่างดี และ ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้ทีมแข็งแกร่ง และ พัฒนาขึ้น”“เรามีการดึงโค้ชต่างชาติ (สก็อตต์ คูเปอร์) เข้ามาทำงานในรอบ 6 ปี , อิมพอร์ตผู้เล่นลูกครึ่ง และ ต่างชาติ เข้ามาใหม่ รวมถึง เรายังมีดาวรุ่งที่พร้อมขึ้นมาแจ้งเกิด ทั้งหมดเป็นสัญญาณเข้าสู่ยุคใหม่ และ มิติใหม่ ที่เกิดขึ้นกับเรา บนความมุ่งมั่น และ ตั้งใจจริง เพื่อให้ทีมมีลุ้นแชมป์ทุกรายการในฤดูกาลนี้ ที่สำคัญ แป้ง ยังตัดสินใจลดค่าตั๋วทีมเหย้า 50% ตลอดช่วงเลกแรก โดยโซน A จาก 180 บาท เหลือ 100 บาท รวมถึง โซน B , C และ D จาก 100 บาท เหลือ 50 บาท เพื่อคืนความสุขให้แฟนบอล และ เข้าใจสภาพเศรษฐกิจจากวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น”“สุดท้าย แป้ง อยากขอบคุณผู้สนับสนุนทุกราย ที่ยังอยู่เคียงข้าง และ พร้อมสู้ไปกับเรา เช่นเดียวกับแฟนบอล การท่าเรือ เอฟซี ที่ยังคอยส่งพลังใจ และ แรงเชียร์ให้เราอยู่ตลอด ในฐานะสโมสรฟุตบอล เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้เลย ถ้าขาดสองสิ่งนี้ ซึ่งเราจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด เพื่อตอบแทนในสิ่งที่เราได้รับมา” มาดามแป้ง ปิดท้ายสำหรับผู้สนับสนุนหลักของสโมสร การท่าเรือ เอฟซี ในฤดูกาล 2022-23 รวม 17 องค์กร ประกอบด้วย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) , การท่าเรือแห่งประเทศไทย , บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , ลีโอ , บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด , อาริ (ARI) , บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) , บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) , บริษัท สกาย ไอทีซี จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) , บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (Farm house) , KPN Group Corporation , บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (Jetts Fitness) , โพคารี่สเวท , บริษัท บีเอ็มเอ อี-คอมเมิร์ซ จำกัด แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ใหม่ เพื่อผู้ประกอบการไทย และ ผลิตภัณฑ์ แบตเทิ้ลวิน โดยบริษัทนิจิบันส่วนชุดแข่งขันใหม่ทั้ง 3 ชุด จากแบรนด์ อาริ (ARI) สนนราคาอยู่ที่ 990 บาท โดยชุดเหย้า ยังใช้สีแสดน้ำเงินเป็นแนว stripes ตามแบบฉบับของสโมสร ด้วยแรงบันดาลใจจากศิลปะแนว Brush Art เพื่อให้ดูมีความสนุก และ ดุดันขึ้น , ชุดเยือนมาในแนว Classic Design ใช้สีขาวเป็นหลักแต่งด้วยแถบแสดน้ำเงิน ที่ข้างลำตัว และ แขน ให้อารมณ์เสื้อฟุตบอลในยุค 80's แต่ทันสมัย และ ชุดแข่งตัวที่ 3 (Third) ดีไซน์แนว Modern art สีดำตัดด้วยกราฟิก ลาย zig zag ดูโฉบเฉี่ยวและปกเสื้อแบบ sport collar ให้มีความ smart และโดดเด่นด้วยสีดำตัดด้วยแสดน้ำเงินบนปกโดย การท่าเรือ เอฟ.ซี. มีโปรแกรมประเดิมเปิดบ้านพบกับ ลำพูน วอริเออร์ ในศึกรีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2022-23 วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ที่แพท สเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY