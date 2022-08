ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด! ย้อนฟอร์ม "น้องโอ๋" โชว์โหดน็อกเอาต์รวด 3 ไฟต์หลัง

"น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" ได้รับการขนานนามว่า "ราชันฆ่าไม่ตาย" โดยนับตั้งแต่สถาปนาขึ้นครองบัลลังก์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ตั้งแต่ปี 2562 เขาก็สามารถป้องกันเข็มขัดไว้ได้ถึง 5 ครั้งด้วยกัน ส่งให้เขาเป็นหนึ่งในแชมป์โลก ONE ที่ป้องแชมป์ไว้ได้มากครั้งที่สุดที่สำคัญ ชัยชนะที่ได้มานั้นเป็นการเผด็จศึกคู่ต่อสู้ด้วยการน็อกเอาต์รวดใน 3 ไฟต์หลัง ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริง ๆ วันนี้ เราจึงขอพาไปย้อนดูฟอร์มสุดโหดของ น้องโอ๋ ที่ผู้ท้าชิงรายต่อ ๆ ไป ต้องเตรียมตัวรับมือให้ดี#1 ซัดหมัด "ลักไก่" น็อก "ซ้ายฟ้าฝ่า"น้องโอ๋ ลงศึกป้องแชมป์ครั้งที่ 3 กับ "ซ้ายฟ้าฝ่า" เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ เมื่อเดือนพ.ย.62 ซึ่งเป็นศึกสายเลือดไทยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ONE โดยไฟต์นั้น น้องโอ๋ ใช้อาวุธที่เจ้าตัวเรียกว่า “หมัดลักไก่” สอย เสมาเพชร ร่วงไปกองกับพื้น โดยถือเป็นการชนะน็อกครั้งแรกใน ONE ด้วย#2 หวด "รถเหล็ก" ตกรางน้องโอ๋ ทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งอีกครั้งกับ "รถเหล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" ผู้ท้าชิงรุ่นน้องอีกรายในแรงกิงเมื่อเดือน ธ.ค.63 และเป็นอีกครั้งที่ น้องโอ๋ อาศัยความเก๋าและเทคนิคเหนือชั้นส่งกำปั้นขวากระแทกหน้าอีกฝ่ายอย่างจังจนร่วง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ รถเหล็ก ถูกน็อกในรอบ 15 ปีเสียด้วย#3 อัปเปอร์คัตดับฝัน "ฟิลิปเป"ล่าสุด น้องโอ๋ ลงป้องแชมป์ครั้งที่ 5 กับผู้ท้าชิงเลือดแซมบ้า "ฟิลิปเป โลโบ" เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา แม้จะห่างเวทีมาเป็นปี แต่ น้องโอ๋ ยังคงแข็งแกร่ง โดยได้จังหวะซัดหมัดอัปเปอร์คัต ส่งคู่แข่งหงายหลังล้มกลิ้งบนพื้นผ้าใบ เก็บแต้มชัยด้วยการน็อกเอาต์ครั้งที่ 3 ติดกันขณะนี้ น้องโอ๋ กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อลงศึกป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งที่ 6 กับผู้ท้าชิงจอมเก๋าจากแดนผู้ดี "เลียม แฮร์ริสัน" ในศึก ONE Fight Night 1: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส ที่จะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 8.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 ตามเวลาประเทศไทยแฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดของศึกนี้ได้ผ่านทางทาง watch.onefc.com ในระบบ PPV (จ่ายเงินเพื่อรับชม) สำหรับกำหนดการเปิดระบบจำหน่ายรหัสเข้าชม ติดตามความคืบหน้าได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th