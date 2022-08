เหตุผลที่ส่งให้ "เสมาเพชร" ยังยืนหนึ่งในฐานะว่าที่ผู้ท้าชิง "น้องโอ๋"

เจาะลึกเหตุผลที่ส่งให้ "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" ยังคงรั้งตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต มาตลอด 3 ปี โดยยังไม่คู่แข่งคนใดในแรงกิงสามารถชิงเก้าอี้มาจากเขาได้ประการแรก เสมาเพชร ได้โอกาสย้ายมาอยู่ใต้สังกัดค่ายดังแห่งเมืองพัทยา ที่นี่ เขาได้รับการดูแลอย่างดีทั้งในเรื่องการฝึกซ้อมและโภชนาการ ทำให้เขาสามารถพัฒนาฝีมือและทักษะรอบด้านออกมาเต็มที่ และยังมีโอกาสไปสั่งสมประสบการณ์ในเวทีต่างประเทศ จนกระทั่งได้โอกาสก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่าง ONEนอกจากนี้ การได้ฝึกซ้อมใกล้ชิดกับเพื่อนรุ่นพี่และรุ่นน้องร่วมค่ายที่มีดีกรีระดับแชมป์อย่าง ยอดแสนไกล หรือ แสตมป์ ก็เป็นเชื้อไฟชั้นดีที่จุดประกายให้เขาฮึกเหิมที่จะคว้าแชมป์มาประดับค่ายและเพื่อเป็นเกียรติประวัติของตัวเองยิ่งไปกว่านั้น ความมุ่งมั่น ความทะเยอทะยานในทางที่ดี ทำให้ เสมาเพชร ยังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อคว้าโอกาสในการชิงแชมป์โลกให้ได้ แม้จะต้องเจอกับสารพัดอุปสรรคที่ขวางทางสู่บัลลังก์เสมาเพชร ล้มเหลวในการชิงแชมป์โลกกับ น้องโอ๋ ครั้งแรกใน ปี 2562 ด้วยพ่ายน็อกแบบหมดรูป จากนั้น ก็ประสบปัญหาทั้งอาการบาดเจ็บ ภัยโควิด ทำให้โอกาสขึ้นรีแมตช์ชิงแชมป์โลกต้องเนิ่นช้าออกไป แต่เขาก็ยังไม่ลดละที่จะไต่บัลลังก์อีกครั้งให้ได้ยังไม่หมดเท่านั้น เสมาเพชร ถูกขัดขวางโดยคู่แข่งหน้าใหม่มาแรงอย่าง "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" และ "ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี " ที่จ้องเลื่อยขาเก้าอี้ โชคดีที่ ตะวันฉาย นั้นเปลี่ยนแผนขึ้นไปชกยกรุ่นใหญ่ เสมาเพชร จึงหมดเสี้ยนหนามไปอีกรายอย่างไรก็ตาม เขายังมีด่านสุดท้ายที่ต้องฝ่าไปให้ได้ โดยมีเดิมพันเป็นตำแหน่งเบอร์หนึ่งของแรงกิงที่เขาครองมานาน โดยจะชี้ชะตาว่าเขาจะสามารถรักษาสิทธิ์ชิงแชมป์โลกไว้ในมือได้อีกหรือไม่โดย เสมาเพชร จะเผชิญหน้ากับ ฤทธิ์เทวดา ในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.นี้ เพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือผู้ที่คู่ควรเป็นผู้ท้าชิงรายต่อไปของราชันฆ่าไม่ตายแฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกสายเลือดครั้งนี้ ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสดเวลา 21.30 น.