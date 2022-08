"เมืองทอง" เปิดตัวสปอนเซอร์ใหม่ "มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่" พร้อมดันสโมสรสู่เอเชีย

บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ แบรนด์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำของโลก จากประเทศญี่ปุ่นจับมือร่วมเป็นพันธมิตรรายใหม่กับ "กิเลนผยอง" เมืองทอง ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชั้นนำของประเทศไทยฤดูกาลใหม่ 2022-23 เตรียมผลักดันพัฒนาผู้เล่นสู่ลีกระดับท็อปเอเชีย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม พร้อมโลโก้ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ปรากฏ บนเสื้อแข่งสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ในฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นโดยเมื่อฤดูกาล 2022 ที่ผ่านมาทัพ "กิเลนผยอง" เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรลูกหนังอุราวะ เรด ไดมอนด์ส สโมสรชั้นนำในศึกเจลีก ญี่ปุ่น ซึ่งมี MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Group เป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยทั้งสองสโมสรมีเอกลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันทั้งการใช้สีแดง-ดำเป็นสีหลักประจำสโมสร รวมถึงความร่วมมือการต่อยอดในการสร้างนักเตะและพัฒนาสโมสรด้านต่างๆ ไปพร้อมกันสำหรับพิธีลงนามเปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสื่อมวลชนสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด สนามธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก มร. ฮิเดโตะ คุโรซาว่า หัวหน้าฝ่ายวางแผนและการจัดการศูนย์ส่งเสริมกีฬา บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับผู้บริหารสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด นำโดย นายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เป็นผู้ลงนาม พร้อมผู้ฝึกสอน-นักฟุตบอล โดยมีทีมผู้บริหารสโมสรอุราวะ เรด ไดมอนด์ส ร่วมในพิธีซึ่งไฮไลท์เป็นการเปิดตัวโลโก้ผู้สนับสนุนรายใหม่ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES บนเสื้อแข่งสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ที่จะใช้ทำการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่จะถึง ก่อนที่ผู้บริหารจะมอบของที่ระลึกให้แก่กัน ท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชน และช่องทางออนไลน์ Official Fanpage และ Youtube Muangthong United ซึ่งมีแฟนบอลร่วมชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมากทางด้าน มร.ฮิเดโตะ คุโรซาวา Head of Planning & Administration Team, Sports Promotion Center Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. กล่าวว่า “ภายใต้นาม "Mitsubishi Heavy Industries Sports Challenge" Mitsubishi Heavy Industries Group ยังได้ทำการพัฒนาแบรนด์องค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงานและการสนับสนุนชุมชนและสังคม (CSR) ผ่านกิจกรรมกีฬา เช่น ฟุตบอล รักบี้ เบสบอล และวิ่งมาราธอน สำหรับในครั้งนี้เราได้ลงนาม เซ็นสัญญาข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์กับสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นสโมสรชั้นนำของ ไทยลีก ต่อยอดทำให้กิจกรรม Sports Challenge ได้รับแรงผลักดันไปสู่ความเป็น global ยิ่งขึ้นซึ่งเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งอย่างที่ทุกคนทราบว่าสโมสร อุราวะ เรด ไดมอนด์ส ซึ่งเป็นยอดทีมชั้นนำในเจลีก ดิวิชั่น 1 ที่ Mitsubishi Heavy Industries Group ได้ทำการสนับสนุนในฐานะท็อปพาร์ทเนอร์นั้น โดยในปีที่ผ่านมาได้ทำการลงนามในข้อตกลงการเป็นพันธมิตรกับสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด และตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดกิจกรรม เรดส์ ฮาร์ทฟูล คลับ ซึ่งจะมีการจัดคลาสสอนฟุตบอล โดยมีที่ตั้งหลักอยู่ที่ธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์คสุดท้ายนี้พวกเรา Mitsubishi Heavy Industries Group ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพัฒนาประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียต่อไป ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมกีฬาในหลายชนิดครับ”ขณะที่ นายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด กล่าวว่า "สำหรับฤดูกาลใหม่นี้ทางสโมสรมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเซ็นสัญญาเป็นพันมิตรกับ บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่อินดัสตรี่ ซึ่งเป็นบริษัทชื่อดังในระดับโลก ที่ได้รับการยกย่องด้านนวัฒกรรมที่ยิ่งใหญ่ และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยอย่างยาวนาน""นอกจากนี้ บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่อินดัสตรี่ ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักของทางอุราวะ เรด ไดมอนด์ส ซึ่งเป็นพันธมิตรกับสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด โดยทั้ง 2 สโมสร มีวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกัน และถือได้ว่าเป็นทีมชั้นนำของแต่ละประเทศ มีผู้เล่นที่มีฝีเท้าระดับทีมชาติมากมาย แฟนบอลที่สุดพิเศษที่จงรักภักดีต่อสโมสรอย่างเหนียวแน่น ความร่วมมือในครั้งนี้ ทางสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด มั่นใจว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของทีมต่อยอดความสำเร็จสู่การเป็นทีมชั้นนำของเอเชีย”"สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่อินดัสตรี่ ในความเชื่อมั่น และมองเห็นคุณค่า ความมุ่งมั่นของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ที่พร้อมเดินหน้าพัฒนาวงการฟุตบอลไปกับเรา"สำหรับวันศุกร์ที่ 5- วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ทาง MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Group, สโมสรอุราวะ เรด ไดมอนด์ส และ สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด จะจัดกิจกรรม Reds Heart-full Club ช่วงเช้ากับเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ที่ธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์ค และช่วงบ่ายที่วัดกู้ปากเกร็ด โดยผู้สอนจากทั้ง 2 สโมสร ร่วมกันฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอล เรียนรู้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม ฯลฯทั้งนี้สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด มีโปรแกรมทำศึกฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาลใหม่ 2022-23 เปิดสนามด้วยการออกไปเยือน ราชบุรี มิตรผล เอฟซี วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.