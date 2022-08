“สตาร์บอย” ฉะ “เพชรสีหมอก” ประเดิม Road To ONE Thailand 6 ส.ค.นี้

เปิดศึก Fairtex Fight Road To ONE Thailand มวยมันพันธุ์ Extreme อย่างเป็นทางการ สำหรับเวทีแห่งโอกาสของนักสู้ ดาวดวงใหม่ ในการชิงแชมป์มวยไทย 3 รุ่น กับเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์ (กว่า 3.6 ล้านบาท) รวมถึงเป็นการยกระดับมวยไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ บนเวที ONEทั้งนี้โปรแกรมนัดประเดิมสนามนัดแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อย คนแพ้จะถูกคัดออกทันที ซึ่งคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่าง “สตาร์บอย เพชรเกียรติเพชร” กับ “เพชรสีหมอก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม”ส่วนคู่ที่น่าสนใจ อื่นๆ ได้แก่ ตะเภาทอง สิงห์มาวิน พี่ชายของ ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน ที่ก่อนหน้านี้แขวนนวมมาทำงานเป็น เทรนเนอร์ของค่าย แต่ตัดสินใจกลับมาชกอีกครั้งในรอบ 3 ปี เพื่อลุ้นชิงสัญญากับ ONE พบกับ “เด็ดดวงเล็ก ส.สมหมาย” อีกหนึ่งตัวเต็งของรุ่นฟลายเวตชาย 61 กก.ตามด้วย แพนเค้ก เกียรติธงยศ vs กำไลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี (มวยไทย หญิง 52.2 กิโลกรัม), ทะเลทอง ส.ธนาเพชร vs ยอดภูผา ต.โยธา (มวยไทย 70.3 กิโลกรัม), ไทหงาน เล vs ดวงดาวน้อย ลูกทรายกองดิน (มวยไทย หญิง 52.2 กิโลกรัม), กวางตุ้ง เรียลไฟต์เตอร์ vs ยอดไอคิว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม (มวยไทย 70.3 กิโลกรัม)ห้ามพลาด Road to ONE by Fairtex Fight นัดแรกเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD มาร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและคว้าสัญญากว่า 3.6 ล้านบาทไปครอง!!!