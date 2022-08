รักแรกพบในสังเวียน "ฤทธิ์เทวดา" เผยเส้นทางรักกับอดีตมวยสาว "น้ำตาล พ.เมืองเพชร"

ฤทธิ์เทวดา ย้อนความทรงจำรักแรกพบกับหวานใจ "น้ำตาล พ.เมืองเพชร" อดีตนักมวยสาว ที่เริ่มต้นในสนามมวย และความรักยังคงเบ่งบานหวานฉ่ำมาเกือบ 7 ปีหากใครติดตามสื่อโซเชียลของ ฤทธิ์เทวดา ก็อาจเกิดอาการตาร้อนผ่าวเพราะเจ้าตัวขยันโพสต์ภาพสวีทหวานกับแฟนสาวคนสวย “น้ำตาล-โสภาพรรณ ลิขิตตระกูล” ซึ่งเคยเป็นมวยหญิงระดับซูเปอร์สตาร์ที่รู้จักกันในนาม “น้ำตาล พ.เมืองเพชร”ฤทธิ์เทวดา เผยว่าทั้งคู่พบกันครั้งแรกที่สนามมวยเพราะชกในรายการเดียวกัน โดยฝ่ายชายเกิดอาการปิ๊งปั๊งตั้งแต่ได้พบหน้า เพราะความสวยน่ารักของสาวเจ้า และเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าไปจีบ"ผมกับแฟนคบกันมาเกือบ 7 ปีแล้วครับ ผมเจอเขาครั้งแรกที่สนามมวยเพราะไปชกมวยรายการเดียวกัน ผมเห็นเขาน่ารักดี ก็เลยไปจีบเค้าก่อนครับ น้ำตาล เป็นคนนิสัยดี ดูแลเอาใจใส่ผมทั้งก่อนชกมวยและหลังชก จะเจ็บป่วยหรือท้อแท้ยังไงเขาก็ดูแล นอกจากครอบครัวก็มีแฟนนี่แหละครับที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอด"นอกจากจะเติมความหวานให้แก่กันไม่เว้นวันแล้ว ทั้งคู่ยังขยันช่วยกันทำมาหากินแบบไม่เลือกงาน โดยฝ่าย ฤทธิ์เทวดา ก็ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์หารายได้เสริมควบคู่ไปกับการชกมวยใน ONEล่าสุด ทั้งคู่ยังลงหุ้นกันเปิดตัวแบรนด์กางเกงมวยของตัวเอง ภายใต้ชื่อ "มวยเทวดา" โดยรับออกแบบกางเกงมวยตามสั่งของลูกค้า ซึ่งแม้จะเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่เดือน แต่ได้ผลตอบรับดีเกินคาด รักกันและขยันสร้างฐานะอย่างขันแข็งแบบนี้ เราคงได้ลุ้นข่าวดีในอนาคตแน่นอนสำหรับ ฤทธิ์เทวดา กำลังจะได้คืนสังเวียน ONE อีกครั้ง โดยจะลงศึกนัดล้างตากับ "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" เพื่อชิงเก้าอี้เบอร์หนึ่งของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน IIแฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกนี้ได้ในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสดเวลา 21.30 น.