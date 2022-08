ช่างคิดเหลือเกิน!!! "อาร์เตต้า" เผยเปิดเพลงเชียร์ "หงส์" ในสนามซ้อม ก่อนโดนรัวยับ (คลิป)

กลายเป็นประเด็นสุดฮาในโลกลูกหนัง เมื่อ มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ อาร์เซนอล ปิ๊งไอเดียเปิดเพลง You’ll Never Walk Alone ในสนามซ้อมก่อนดวล "หงส์แดง" ลิเวอร์พูล สุดท้ายโดนยิงยับพ่าย 4-0โดย อาร์เตต้า ยอมรับว่า ทีม "หงส์แดง" ที่มีแฟนบอลหนุนหลังยามเล่นในสนาม แอนฟิลด์ นั้นถือว่าสามารถสร้างความหนักใจให้กับทีมคู่แข่ง จึงตัดสินใจนำเพลงประจำสโมสร ลิเวอร์พูล อย่าง You’ll Never Walk Alone มาเปิดระหว่างการฝึกซ้อมทั้งนี้เพื่อให้นักกีฬาเกิดความเคยชินกับบรรยากาศระหว่างการฝึกซ้อม ก่อนที่จะดวลกันในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามปรากฎว่านัดนั้นสุดท้ายจบลงด้วยชัยชนะของ ลิเวอร์พูล เหนือ อาร์เซนอล 4-0