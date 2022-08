ส่อง 2 คู่นักสู้สาวดาวเด่น พร้อมดวลเดือดศึก ONE Fight Night 1 เสาร์ที่ 27 ส.ค.นี้

วัน แชมเปียนชิพ อาสาไปทำความรู้จักกับ 4 นักสู้สาวดาวเด่นที่จะลงดวลเดือดในศึก ONE FIGHT NIGHT 1: อาเดรียโน VS ดิมิเทรียส II ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 8.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 ตามเวลาประเทศไทยนอกจากการเปิดศึกล้างตาชิงแชมป์โลกในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต ระหว่าง "อาเดรียโน โมราเอส" และ "ดิมิเทรียส จอห์สัน" ในฐานะคู่เอก รวมถึงศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตของ "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" และ "เลียม แฮร์ริสัน" แล้ว ไฟต์ที่น่าดูไม่แพ้กันคือการฟาดฟันของนักสู้สาวแกร่งยอดฝีมือ ซึ่งรับประกันความดุเดือดไม่แพ้ฝั่งนักกีฬาชายแน่นอนนักสู้สาวหน้าใสสไตล์คิกขุจากแดนปลาดิบ ขึ้นชื่อว่าสามารถเปลี่ยนโหมดโหดแบบสุดขั้วทุกครั้งเมื่อก้าวสู่สังเวียน เธอโชว์ผลงานยอดเยี่ยมไว้ในศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิงเมื่อปีที่ผ่านมา แต่น่าเสียดายที่ต้องถอนตัวกลางคันในรอบรองชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยต่อมาเธอลิ้มรสความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกด้วยน้ำมือ "จีฮิน รัดซวน" นักสู้สาวจากแดนเสือเหลืองเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ครั้งนี้ เธอจึงมุ่งมั่นมาแก้ตัวเพื่อเก็บคะแนนไต่แรงกิงขึ้นไปครองตำแหน่งจ่าฝูงขณะที่นักสู้สาวจากแดนมังกร "หลิน เฮอจิน" นักสู้สาวผู้เก่งกาจรอบตัวโดยมีพื้นฐานจากวิชาสานต่ามาก่อน แถมมีประสบการณ์การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ระดับอาชีพมาไม่น้อยและยังเป็นจอมน็อกคู่ต่อสู้ถึง 7 ครั้งจากชัยชนะทั้งหมด 15 ครั้ง โดยครั้งนี้ เธอต้องใช้ความเก่งกาจด้ายมวยยืนสยบอดีตนักยูโดอย่าง อิตซูกิ ให้ได้"ไดแอนดรา มาร์ติน" นักมวยสาวฝีมือฉกาจชาวออสซี วัย 27 ปี ขึ้นชื่อเรื่องหมัดและลูกถีบอันทรงพลัง เปิดตัวครั้งแรกกับ ONE ในการดวลฝีมือสุดมันกับ "สมิลลา ซันเดลล์" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตหญิงคนปัจจุบัน โดยหลังจากเปิดตัวไม่ค่อยสวย เธอจึงตั้งใจกลับมาแก้มือส่วน "แอมเบอร์ คิตเชน" นักมวยสาวสวยชาวอังกฤษวัย 23 ปี ห่างหายจาก ONE ไปพักใหญ่หลังเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2562 ครั้งนี้ เธอจึงมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อคว้าชัยหลังเก็บตัวซุ่มซ้อม ถึงขนาดไปล้วงเคล็ดลับวิชาจากจอมเก๋า "เลียม แฮร์ริสัน" มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแฟน ๆ สามารถติดตามชมศึก ONE Fight Night 1: อาเดรียโน VS ดิมิเทรียส II ถ่ายทอดสด วันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com ในระบบ PPV (จ่ายเงินเพื่อรับชม) สำหรับกำหนดการเปิดระบบจำหน่ายรหัสเข้าชม ติดตามความคืบหน้าได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th