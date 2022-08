"น้องโอ๋" ขอโชว์มวยไทยระดับตำนาน โกยเรตติ้งแฟนกีฬาแดนลุงแซม ศึก ONE 27 ส.ค.นี้

ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" จะได้ประกาศศักดา "ศาสตร์แห่งอาวุธทั้งแปด" ต่อหน้าผู้ชมชาวมะกันกว่า 300 ล้านคนในศึก ONE Fight Night 1 ซึ่งจะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับเวลา 8.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 ตามเวลาประเทศไทย"น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" เจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต หลังจากเพิ่งสามารถป้องกันตำแหน่งได้เป็นครั้งที่ 5 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก็ได้ฤกษ์ลงป้องกันตำแหน่งอีกครั้งกับผู้ท้าชิงจอมเก๋าจากอังกฤษ "เลียม แฮร์ริสัน" ในฐานะคู่รองของรายการโดยศึกนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ ONE จะเผยแพร่การแข่งขันสดเต็มรูปแบบผ่าน Prime Video แพลตฟอร์มสตรีมสดรายการกีฬาดังระดับโลกของ Amazon ตามที่ได้บรรลุบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ONE และ Prime Video ก่อนหน้านี้สำหรับ น้องโอ๋ ได้รับการขนานนามว่า "แชมป์โลกฆ่าไม่ตาย" ที่สามารถเกาะบัลลังก์เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยหลังจากสถาปนาขึ้นเป็นราชันของรุ่นแบนตัมเวตตั้งแต่ปี 2562 ก็ยังไม่มีใครโค่นเขาลงได้จนถึงปัจจุบันศึกนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างสถิติการป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งที่ 6 แล้ว แชมป์โลกมวยไทยระดับตำนานยังรู้สึกดีใจที่ได้โอกาสเป็นหนึ่งในตัวแทนนักกีฬาไทยที่จะเผยแพร่มวยไทยต้นตำรับให้ชาวอเมริกันได้รับชม และหวังว่าจะสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักในฐานะซูเปอร์สตาร์มวยไทยระดับโลก"ผมตื่นเต้นมากครับที่ไฟต์ที่ผมลงแข่งนี้จะได้ถ่ายทอดสดไปทั่วอเมริกา ถือเป็นโอกาสดีที่ผมจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเผยแพร่มวยไทยให้ชาวอเมริกันได้ชม ซึ่งจะทำให้คนที่ไม่เคยรู้จักมวยไทยแท้ได้รับรู้ และหันมาสนใจเรียนมวยไทยมากขึ้นครับ""ผมก็จะทำเต็มที่เพื่อให้คนทั่วโลกรู้ว่า มวยไทย ก็เป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดในโลกเหมือนกัน และก็หวังว่าจะมีแฟนกีฬาในอเมริกาได้รู้จักชื่อของ น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว และสไตล์การชกของผมมากขึ้นด้วยครับ"แฟน ๆ สามารถติดตามให้กำลังใจ น้องโอ๋ ได้ในศึก ONE Fight Night 1 ถ่ายทอดสด วันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 8.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.30 น. นอกจากนี้ ยังสามารถจองบัตรชมในสนาม ณ ประเทศสิงคโปร์ได้ที่ TICKETMASTER.SG