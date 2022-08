คิมิโนโตะ!!! "บัวขาว" เปิดศึก "โคตะ มิอุระ" ลูกชายตำนาน "คิงคาซู" สังเวียนราชดำเนิน

ระอุปะทุสนาม เมื่อนักมวยไทยระดับสุดยอดตำนาน “บัวขาว บัญชาเมฆ” เตรียมกลับสู่เวทีราชดำเนินครั้งแรกในรอบ 18 ปี ปะทะนักชกรุ่นใหม่จากแดนปลาดิบเจ้าของฟอร์มสุดฮอตชื่อดังมาแรง “โคตะ มิอุระ” กับการชกแมตช์สุดพิเศษในรูปแบบ Exhibition Kickboxing Match ในโปรแกรม “เลเจนต์ ออฟ ราชดำเนิน” ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการพิเศษของ RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ รายการมวยไทยที่เปิดมิติใหม่ของเกมการแข่งขันมวยไทยให้สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ มากยิ่งขึ้นทั้งกติกาการชก และแสงสีเสียงมาตรฐานสากลเพื่อสร้างประสบการณ์ Sports entertainment ระดับโลก ต่างประเทศขอลิขสิทธิ์ถ่ายทอดกว่า 28 ประเทศแล้ว ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 21.15 เป็นต้นไปพร้อมจัดเต็มกับคู่มวยสุดมันส์ถึง 9 คู่ และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากเจ้าพ่อวงการเพลงแร็พไทยอย่าง “โจอี้บอย” และ “ก้านคอคลับ” ที่ขนทัพมาสร้างความบันเทิงจนเวทีราชดำเนินต้องสะเทือน เปิดซื้อตั๋วได้แล้ววันที่ RAJADAMNERN.COM พร้อมถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint หมายเลข 23RWS ราชดำเนิน เวิล์ด ซีรีส์” ประกาศศึกเดือด “KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN”“บัวขาว” ปะทะ “โคตะ” ตำนานมวยไทยแลกกำปั้นกับนักสู้เลือดใหม่สุดฮอตจากแดนปลาดิบระอุปะทุสนาม เมื่อนักมวยไทยระดับสุดยอดตำนาน “บัวขาว บัญชาเมฆ” เตรียมกลับสู่เวทีราชดำเนินครั้งแรกในรอบ 18 ปี ปะทะนักชกรุ่นใหม่เจ้าของฟอร์มสุดฮอตชื่อดังมาแรง “โคตะ มิอุระ” กับการชกแมตช์สุดพิเศษในรูปแบบ Exhibition Kickboxing Match ในโปรแกรม “เลเจนต์ ออฟ ราชดำเนิน” ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการพิเศษของ RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ รายการมวยไทยที่เปิดมิติใหม่ของเกมการแข่งขันมวยไทยให้สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ มากยิ่งขึ้นทั้งกติกาการชก และแสงสีเสียงมาตรฐานสากลเพื่อสร้างประสบการณ์ Sports entertainment ระดับโลก ต่างประเทศทึ่งขอลิขสิทธิ์ถ่ายทอดไปทั่วโลกกว่า 28 ประเทศแล้วหลังสร้างความฮือฮาด้วยการปรากฏภาพของ “บัวขาว บัญชาเมฆ” นักมวยไทยชื่อดังบนไลฟ์บิลบอร์ดกลางไทม์สแควร์ในมหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ย่านธุรกิจสำคัญระดับโลก พร้อมประกาศเตรียมกลับไปเยือนเวทีราชดำเนินครั้งแรกในรอบ 18 ปี พร้อมตะบันแข้งและหมัดกับนักชกหน้าหยกขวัญใจชาวญี่ปุ่น “โคตะ มิอุระ” ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 21.15 เป็นต้นไป จัดเต็มกับคู่มวยสุดมันส์ถึง 9 คู่ พร้อมปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากเจ้าพ่อวงการเพลงแร็พไทยอย่าง “โจอี้บอย” และ “ก้านคอคลับ” ที่ขนทัพมาสร้างความบันเทิงจนเวทีราชดำเนินต้องสะเทือน เปิดซื้อตั๋วได้แล้ววันที่ RAJADAMNERN.COM พร้อมถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint หมายเลข 23สำหรับการชกครั้งนี้ เป็นการยกระดับเวทีราชดำเนินให้เป็นสปอร์ต เอนเตอร์เทนเมนต์ เซ็นเตอร์ระดับโลกที่สามารถรองรับผู้คนทุกเพศทุกวัยจากทุกประเทศ ซึ่งเวทีราชดำเนิน เป็นเวทีมวยระดับตำนานของประเทศ เป็นสนามกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยด้วยศิลปะการต่อสู้ซึ่งคือมวยไทยที่ได้รับการยกย่องจากวงการ คอมแบตสปอร์ตระดับนานาชาติว่าเป็นกีฬาการต่อสู้แบบยืนที่ดีที่สุดในโลก จากความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดแมตช์พิเศษครั้งนี้ที่จับบัวขาว บัญชาเมฆ ผู้เปิดประตูมวยไทยสู่เวทีโลกจนสร้างชื่อเสียงอย่างมากมาย เป็นตำนานของนักสู้ผู้นำศิลปะมวยไทยไปประกาศให้คนทั้งโลกได้ประจักษ์ มาพบกับ โคตะ มิอุระ สุดยอดนักสู้รุ่นน้องที่โด่งดังในวงการการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ Mixed Martial Art (MMA) เป็นที่จับตาในฐานะนักมวยแห่งทศวรรษ และพิเศษยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ไฟต์นี้ถือเป็นไฟต์แรกที่โคตะจะมาชกในรูปแบบ Kickboxing อีกด้วยในทุกๆเดือน RWS ราชดำเนิน เวิล์ด ซีรีส์ จะจัดให้มีรายการพิเศษซึ่งจะเปิดตัวครั้งแรกในเดือนสิงหาคมนี้ และเพื่อสื่อสารให้โลกได้รับทราบถึงความน่าสนใจของกีฬามวยไทยและเวทีมวยราชดำเนินในฐานะสปอร์ต เอนเตอร์เทนเมนต์ เซนเตอร์ ระดับโลก จึงเลือกบัวขาว บัญชาเมฆ นักชกไทยที่โด่งดังมีชื่อเสียงระดับโลก มาพบกับ โคตะ มิอุระ นักมวยดาวรุ่งจากญี่ปุ่น เป็นนักชกที่กำลังจรัสแสงในวงการการต่อสู้ของญี่ปุ่นและเป็นที่จับตาของคนทั้งโลก เรียกได้ว่าเป็นนักชกหนุ่มแห่งทศวรรษนี้”จากความมุ่งมั่นที่จะให้เวทีราชดำเนินและกีฬามวยไทย เป็นที่จับจ้องของทั้งโลก ดังนั้น การเปิดตัวครั้งแรกย่อมเป็นใครไม่ได้นอกจากนักมวยที่มีชื่อเสียงก้องโลกอย่างบัวขาวและโคตะ ซึ่งเชื่อว่าการชกแมตช์นี้ที่เป็นการชกในรูปแบบ Exhibition Kickboxing Match จะสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูทั้งในสนาม รวมทั้งคนดูจากอีกกว่า 28 ประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและยังเป็นการเปิดตำนานบทใหม่ให้กับเวทีราชดำเนินให้ทั้งโลกได้รู้จักอีกด้วย“เจ้าหนูมหัศจรรย์” กับความโด่งดังระดับซุปเปอร์สตาร์ เพียงชั่วข้ามคืนจากการขึ้นชกเพียงครั้งแรกในไฟต์เปิดตัว โคตะ มิอุระ เจ้าของฉายา “คิง จูเนียร์” King Jr. นักชกรุ่นใหม่ที่ไม่ได้จัดจ้านเพียงแค่หน้าตาแต่ยังรวมถึงฝีไม้ลายมือบนเวทีผืนผ้าใบที่น่าทึ่งอีกด้วย โคตะสนใจกีฬาการต่อสู้ตั้งแต่สมัยมัธยมต้นจากที่พ่อของเขาคือ คาซูโยชิ มิอุระ นักฟุตบอลระดับตำนาน ที่รู้จักกันในนาม "คิงคาซู" ชอบดูมวยเป็นอย่างมาก กลายเป็นการบ่มเพาะความสนใจให้กับลูกชายคือโคตะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนเมื่อโคตะเข้าเรียนในระดับมัธยมปลาย เขาได้เข้าชมรมศิลปะป้องกันตัว หลังจากจบชั้นมัธยมแล้ว โคตะต้องการทุ่มเทให้กับฝึกกีฬามวยจึงเข้าสังกัดเบรฟ (Brave) ค่ายมวยชื่อดังของญี่ปุ่นและขึ้นเวทีครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี 2564 ซึ่งในครั้งนั้น เขาสามารถล้มคู่ต่อสู้ด้วยการชนะน็อค TKO ชื่อเสียงของเขาโด่งดังเป็นพลุแตกในคืนนั้นเอง กลายเป็นนักมวยหนุ่มที่สื่อ คอมวยและคนทั่วไปให้ความสนใจเป็นพิเศษครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โคตะ มิอุระ จะได้พบกับสองตำนานของมวยไทย หนึ่งคือได้ขึ้นชกบนเวทีที่ยืนยงมากว่า 77 ปี อีกหนึ่งคือเป็นครั้งแรกที่จะได้แลกกำปั้นกับบัวขาว บัญชาเมฆ ซึ่งการชกครั้งนี้เป็นไฟต์แมตช์พิเศษที่จะตอกย้ำความเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับโลกของเวทีราชดำเนินที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติสามารถเข้ามาชมกีฬามวยไทยได้อย่างสนุกสนาน พร้อมปรับปรุงกติกาการแข่งขันให้ตื่นเต้น เร้าใจ เปิดโอกาสให้นักมวยทั้งชายหญิงได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยมีความมุ่งมั่นให้กีฬามวยไทยและสนามมวยราชดำเนิน เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายหรือ Destination สำหรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติKAT PRESENTS LEGNED OF RAJADAMNERN เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย หรือ Kickboxing Association of Thailand และGSV Global Sport Ventures Co., Ltd. โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬา เป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย เพื่อสรรหาและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาส และประสบการณ์ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดย KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN เป็นศึกการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบ Exhibition Match ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดกีฬามวยไทยร่วมกับศิลปะการต่อสู้อื่น อย่างกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่มีพื้นฐานมากจากมวยไทย โดยมีนักมวยไทยระดับตำนานอย่าง บัวขาว บัญชาเมฆ ที่เริ่มต้นจากมวยไทย ประสบความสำเร็จ และต่อยอดสู่กีฬาคิกบ็อกซิ่ง เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการปลุกกระแสกีฬาคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทย สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาไทยและประชาชนทั่วให้มีจำนวนนักกีฬาเพิ่มขึ้น และมีช่องทางต่อยอดอาชีพให้กับนักกีฬามากขึ้น รวมทั้งการขยายฐานคนดูให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในทุกกลุ่ม เพื่อผลักดันมวยไทย Soft power ของไทย โดยผ่านมาตรฐานและรูปแบบการจัดที่มีความทันสมัยเป็น Sport entertainment