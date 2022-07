ยามาฮ่า ฉลองใหญ่ 20 ปี เปิดตัวรถออโตเมติก ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED พร้อม 2 พรีเซนเตอร์ NEW GEN

มร.ทัตซึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในการเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ “ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” NEW STYLE…MY GENERATION! เจนใหม่..สไตล์เนี้ยะ! อย่างเป็นทางการ โดยมี 2 พรีเซนเตอร์สุด FAZZ!!! “MILLI” และ “TILLY BIRDS” ที่กำลังได้รับกระแสความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น Gen Z มาเป็นผู้ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยไปพร้อมกับ “ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED”สำหรับ“ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” NEW STYLE…MY GENERATION! เจนใหม่..สไตล์เนี้ยะ! โดดเด่นล้ำสมัยด้วยสไตล์ใหม่ รูปทรงเก๋ พร้อมระบบเครื่องยนต์แบบไฮบริด ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันสุดล้ำอย่าง Y-CONNECT ที่เชื่อมคุณกับรถให้เข้ากันอย่างง่ายดายพร้อม 9 ฟังก์ชันสุดฟาซ โดย “ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” มีด้วยกัน 2 รุ่น 6 สีสุดเร้าใจในราคาแนะนำ 54,900 ในรุ่น Standard และ ราคาแนะนำ 56,600 บาท ในรุ่น Smart keyโดยในการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED มีขึ้น ณ Central LIVE HOUSE ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้