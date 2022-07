“พันธ์พยัคฆ์” เผยข้อดี หลังจับคู่ซ้อมกับ “น้องโอ๋” ก่อนบู๊เวิลด์ กรังด์ปรีซ์

“ยอดมวย 3 พ.ศ.” พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ เผยถึงสิ่งที่ได้รับจากการลงนวมซ้อมกับ “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” ก่อนที่จะหวนคืนสู่สังเวียนอีกครั้ง เพื่อชิงเก้าอี้สำรองมวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ วันศุกร์ที่ 26 ส.ค.นี้พันธ์พยัคฆ์ กำลังจะกลับมาโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยให้แฟน ๆ ได้ชมกันอีกครั้ง หลังชวดขึ้นสังเวียนในศึก ONE 157 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกะทันหัน โดยไฟต์ที่จะถึงนี้ “ยอดมวย 3 พ.ศ.” จะพบกับ “แชร์ซอด คาบูทอฟ” นักชกชาวคีร์กีซสถานและถึงแม้ปัจจุบัน พันธ์พยัคฆ์ จะมีงานประจำเป็นครูมวยอยู่ที่อีโวล์ฟยิม ประเทศสิงคโปร์ แต่ก็ยังสามารถหาเวลาว่างฝึกซ้อมอยู่เสมอ โดยมี นนทชัย ศิษย์โอ กับ ขวัญข้าว ม.รัตนบัณฑิต คอยเป็นเทรนเนอร์ให้นอกจากนี้ “ยอดมวย 3 พ.ศ.” ยังได้ “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” รุ่นพี่ร่วมสังกัดอีโวล์ฟยิม ซึ่งมีคิวขึ้นสังเวียนในเวลาใกล้เคียงกัน มาช่วยเป็นพาร์ตเนอร์ลงนวมซ้อมให้อีกแรง เพื่อเสริมเทคนิคการออกอาวุธให้ดีขึ้นกว่าเดิม“ปกติผมทำงานอยู่ยิมเดียวกับพี่น้องโอ๋ครับ พี่เขาซ้อมอะไรผมก็ทำด้วย ก็เลยทำให้มีโอกาสได้ลงนวมเล่นเชิงกันบ่อยในช่วงนี้ เพราะเราสองคนก็มีโปรแกรมขึ้นชกใกล้เคียงกัน ซึ่งพี่เขาก็จะคอยสอนหลาย ๆ อย่างครับ ทั้งเรื่องความหนักและความแม่นยำในการออกอาวุธ”“ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ ที่มีโอกาสลงนวมเล่นเชิงกัน และสิ่งที่ผมได้ก็คือการบล็อกหมัดคู่ต่อสู้ รวมถึงจังหวะการเข้าทำที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากตอนซ้อมที่ไทยครับ เพราะที่นี่จะมีสไตล์รุกและรับที่ไวมาก คล้าย ๆ กับการซ้อมของนักมวยฝรั่ง”นอกจากนี้ พันธ์พยัคฆ์ ยังเผยอีกว่า สภาพร่างกายตอนนี้มีความพร้อมแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยขณะนี้โฟกัสไปที่การวิ่งเพื่อเรียกกำลัง และการเตะเป้าให้มากขึ้น ซึ่งกว่าจะถึงวันขึ้นชกก็น่ากลับมาฟิตเต็มถังได้อีกครั้งทั้งนี้แฟน ๆ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสด ศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II ได้ในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32