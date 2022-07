ยามาฮ่า ปลื้มตลาดโต 5.8% สองไตรมาสแรก ตั้งเป้าปิดยอดปี 65 ส่วนแบ่งตลาด 17.5%

มร.ทัตซึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในงาน YAMAHA PRESS CONFERENCE 2022 F CREATION FOR THE NEXT GENERATION โดยภายในงานยามาฮ่าได้แถลงถึงการเติบโตของตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยหลังฝ่าวิกฤติโควิด-19 โดยมียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเติบโตขึ้นถึง 5.8 % ซึ่งยามาฮ่าตั้งเป้าปิดยอดการขายปลายปี 65 ที่ 287,000 คัน และมีเป้าหมายที่จะครองส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มเป็น 17.5% ผ่านการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ตามหลัก KANDO พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ยามาฮ่าเพื่อสร้าง Lifetime Customers และเดินหน้าขยายโชว์รูมรูปแบบใหม่ และร่วมฉลองความสำเร็จ 20 ปี แห่งความเป็นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ออโตเมติกในประเทศไทยโดยการแถลงแถลงนโยบายในครั้งนี้มีขึ้น ณ Central LIVE HOUSE ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้