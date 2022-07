เจ็ทส์ ฟิตเนส จัดคลาสสุดพิเศษ โยคะใจกลางเมือง ณ The PARQ พระราม 4

เจ็ทส์ ฟิตเนส (Jetts Fitness) จัดกิจกรรมสุดพิเศษ "Special Outdoor Yoga" ณ The PARQ พระราม 4 พื้นที่สีเขียวล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สุดแสนร่มรื่น ซ่อนตัวอยู่ในตึกสวยใจกลางเมืองกรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2565 – เจ็ทส์ ฟิตเนส เเบรนด์ฟิตเนสชื่อดังจากประเทศออสเตรเลีย มีสาขาในประเทศไทยกว่า 39 สาขา และสาขาต่างประเทศอีกกว่า 350 สาขาทั่วโลก จัดกิจกรรม สุดพิเศษ "Special Outdoor Yoga" ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัสสริน ลิมปนวงศ์แสน รองประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) , คุณกานต์ชนก เอื้ออุณหะกิจ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์รีเทล จำกัด และ คุณวรุตม์ วงษ์วัชรดำรง บริษัท สปอร์ตแอธล่อน (ประเทศไทย) จำกัด รวมไปถึง Influencer ด้านการออกกำลังกาย เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงมร.เดน แคนท์เวลล์ กรรมการผู้จัดการเจ็ทส์ ฟิตเนส ประเทศไทย กล่าวว่า "เจ็ทส์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดงาน Special Outdoor Yoga ร่วมกับพันธมิตรของเราขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะเปิดงานผมอยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ตอนนี้ เจ็ทส์ ฟิตเนส ของเรามีทั้งหมด 39 สาขา แล้ว เราเพิ่งมีสาขาใหม่ที่ สายไหม อเวนิว""ทั้งนี้ Jetts Thailand เราอยากเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสังคมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่ The PARQ แห่งนี้""สุดท้ายนี้ สำหรับกิจกรรมโยคะในวันนี้ ผมต้องขอขอบคุณ The PARQ สำหรับสถานที่ที่สวยงามและร่มรื่น บนสวน Rooftop แห่งนี้ในการจัดกิจกรรม รวมไปถึง Truecoffee Go และ Sport Ahtlon ที่ช่วยกันให้งานนี้เกิดขึ้นมา ผมขอให้ทุกคนสนุกกับกิจกรรมในวันนี้ และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Jetts และ พาร์ทเนอร์ทุกท่าน จะได้มีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อีกต่อไปที่ Jetts Black The PARQ"คุณภัสสริน ลิมปนวงศ์แสน รองประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า"เรามีความยินดีที่ The PARQ ได้ร่วมมือกับ Jetts Black Fitness คลับพรีเมียมที่ ตอบโจทย์คนเมืองที่มองหาประสบการณ์การออกกำลังกายที่แตกต่างอย่างมีระดับสาขาแรกในประเทศไทย ในการจัดคลาส Yoga Vinyasa สุดพิเศษขึ้นมา""ด้วยวิสัยทัศน์ของ The PARQ ในการสร้างสรรค์โครงการมิกซ์ยูสสำหรับอนาคต โดยถือว่าเราเป็นผู้บุกเบิกการนำมาตรฐานการออกแบบและความยั่งยืนระดับสากลมาใช้ในประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสุขของผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือนเพื่อชีวิตที่มีความสมดุลในทุก ๆ ด้าน ครบจบในที่เดียว""ในวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการใช้บริการร้านค้าใน The PARQ Life และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ และขออวยพรให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกโรคภัย"สำหรับ เจ็ทส์ ฟิตเนส ประเทศไทย คือหนึ่งในฟิตเนส 24 ชั่วโมงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกซึ่งมีต้นกำเนิดจากรัฐ ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบัน เจ็ทส์ ฟิตเนส มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยสาขาทั้งหมดกว่า 350 แห่งในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ตลอดจน 39 สาขาในประเทศไทย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, พัทยา, นครราชสีมา, เชียงใหม่, ภูเก็ต, เพชรบุรี, หัวหิน และพระนครศรีอยุธยา