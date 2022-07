"ส.กีฬาโต้คลื่น" จับมือ "จ.กาญจนบุรี" จัดแข่งขันกระดานยืนพายระยะไกลสุดในไทย 30 ก.ค.นี้

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี และ ชมรมกระดานยืนพายจังหวัดกาญจนบุรี จัดการแข่งขันกีฬากระดานยืนพาย "Kanchanaburi SUP100 Challenge 2022" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 โดยการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นครั้งแรก ที่มีระยะทางในการแข่งขันไกลที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่เคยจัดการแข่งขันมา โดยมีระยะทางตลอดการแข่งขัน 100 กิโลเมตร"นายกจุ๊บ" นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า "การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี และประเทศไทย ที่เหมาะสมต่อการเล่นกีฬากระดานยืนพาย หรือ SUP ผลักดันให้กิจกรรมกีฬากระดานยืนพาย ซึ่งเป็นกีฬาน้องใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม ได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ต้องสัมผัสในการท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี และประเทศไทย ซึ่งกีฬากระดานยืนพาย เป็นกีฬาที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงกีฬา “Sports Tourism” และการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ "Low Carbon" ไปด้วยพร้อมๆกันนอกจากนี้ยังจะช่วยยกระดับและช่วยประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬากระดานยืนพาย ภายในประเทศไทยสู่สากล ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจาก SUP World Ranking ในการนับคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับคะแนนสะสมของนักกีฬากระดานยืนพายระดับโลก ในประเภทารแข่งขันระยะทางไกล(Long Distance) นักกีฬาและผู้ร่วมการแข่งขัน จะได้ตื่นเต้น สนุกสนาน และท้าทายกับกระแสน้ำของแม่น้ำแควน้อย ตลอดเส้นทาง 100 กิโลเมตร ก็อยากจะขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาญจนบุรี และนักกีฬาทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมชมและร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬากันมาก ๆ ครับรับรองสนุกตื่นเต้นแน่นอน"สำหรับแข่งขัน Kanchanaburi SUP 100 Challenge 2022 ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 โดยมีเส้นทางระยะทางการแข่งขัน 100 กิโลเมตร เริ่มจุดปล่อยตัวที่ บริเวณ La LeeV'ee รีสอร์ท อำเภอไทรโยค(พายตามลำน้ำแควน้อย)-ช่องแคบอิงแคว รีสอร์ท (จุดพักที่1)-บ้านภูผาวารี ไทรโยค รีสอร์ต (จุดพักที่2)-P'ma offee & Camping (จุดพักที่3) และเข้าสู่เส้นชัย ณ The Legacy River Kwai Resort อำเภอด่านมะขามเตี้ย