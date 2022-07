"สินสมุทร" แรงไม่ตก หยิบโบนัสจาก ONE สองไฟต์ติดต่อกัน

“สินสมุทร กลิ่นมี” ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง สร้างสถิติหยิบโบนัสพิเศษ 2 ครั้งติดต่อกัน หลังคว้าชัยชนะเหนือ “เลียม โนแลน” จากอังกฤษไปแบบไม่ครบยก ในศึก ONE 159: ไรเนียร์ vs วิตาลี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา“อควาแมนเมืองไทย” สินสมุทร แจ้งเกิดด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยม ในไฟต์แรกที่เปิดตัวกับ ONE เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ด้วยการเช็กบิล “นิกี โฮลสเกน” เจ้าตำรับดัตช์คิกบ็อกซิ่ง ที่หันมาชกในกติกามวยไทยได้สำเร็จ ทำให้ถูกจารึกชื่อเป็นนักชกไทยคนแรกที่ซิวโบนัสพิเศษไปครองและในไฟต์ล่าสุด นักชกวัย 26 ปีจากพัทยา ก็ยังคงทำผลงานได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่อง ปล่อยหมัดซ้ายทีเด็ดส่งคู่ปรับจากอังกฤษ ร่วงลงไปกองกับพื้นในยกที่ 2 เท่านั้น ทำให้กลายเป็นนักสู้คนแรกที่ชนะน็อกเอาต์และคว้าโบนัสพิเศษได้ 2 ไฟต์ติดต่อกันนอกจากนี้ ยังมีนักสู้ฟอร์มโหดอีก 2 คน ที่ทำผลงานเข้าตาบอสชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ ONE รับโบนัสไปเหนาะ ๆ คนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1.8 ล้านบาท ได้แก่ “มินิที” แดเนียล วิลเลียมส์ ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย ที่เผด็จศึก "เจ๋อหลั่ง จาซี" ไปในยกที่ 1 เท่านั้นรวมถึง "ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์" เจ้าของแชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดิลเวต (MMA) ก็เป็นอีกคนที่คว้าโบนัสไปนอนกอด หลังเอาชนะซับมิชชัน “วิตาลี บิกแดช” ได้ในยกแรกเช่นกันติดตามโปรแกรมการแข่งขันครั้งต่อไปของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th