อัสปินัลล์ สุดซวยเจ็บเข่าสู้ไม่ไหวพ่าย TKO เบลดส์ ศึก UFC FIGHT NIGHT

ทอม อัสปินัลล์ นักสู้รุ่นยักษ์ชาวอังกฤษ โชคร้ายสุดๆ เมื่อได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าตั้งแต่ยกแรก จนสู้ต่อไม่ไหวพ่าย TKO เคอร์ติส เบลดส์ จอมโหดชาวอเมริกัน ไปในยกที่ 1 ในคู่เอกของศึก UFC FIGHT NIGHT: BLAYDES VS ASPINALL ณ สังเวียน O2 Arena ,กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คืนวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมาไฮไลท์ของรายการเป็นการดวลกันในรุ่นเฮฟวี่เวตระหว่าง "Razor" นักสู้อเมริกันวัย 31 ปีเจ้าของสถิติชนะ 16 แพ้ 3 กับ ทอม อัสปินัลล์ นักสู้จากลิเวอร์พูลวัย 29 ปีที่ชนะแบบไม่ครบยกมาแล้ว 5 ไฟต์ติดต่อกัน โดยผลการต่อสู้คู่นี้จบลงด้วยเวลาเพียง 15 วินาทีของยกแรก เมื่อ อัสปินัลล์ ได้รับบาดเจ็บที่เข่าข้างขวา และไม่สามารถสู้ต่อได้ สุดท้ายจึงกลายเป็น เคอร์ติส เบลดส์ ที่เอาชนะ TKO ไปได้ พร้อมกับเพิ่มสถิติเป็น ชนะ 17 แพ้ 3รองคู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวตระหว่าง แจ็ค เฮอร์มันส์สัน นักสู้จากสวีเดนวัย 34 ปี ดวลกับ คริส เคอร์ติส นักสู้อเมริกันวัย 35 ปี โดยผลการต่อสู้คู่นี้ แจ็ค เฮอร์มันส์สัน ใช้การออกอาวุธที่จะแจ้งและชัดเจนกว่าเอาชนะคะแนน เคอร์ติส ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์นอกจากนี้ยังมีการขึ้นสังเวียนของนักสู้ขวัญใจเจ้าถิ่นชาวอังกฤษอย่าง "The Baddy" แพดดี้ พิมเบล็ตต์ วัย 27 ปีที่มีสถิติชนะ 18 แพ้ 3 ดวลกับ "The Monkey King" จอร์แดน เลวิตต์ นักสู้อเมริกันวัย 37 ปี โดยไฟต์นี้ พิมเบล็ตต์ อาศัยความสามารถในการจับล็อกอันช่ำชอง ไล่แขนติดกรงในช่วงปลายยกที่ 2 ก่อนใส่ แรร์ เน้ค โช้ค เอาชนะซับมิทชั่นไปได้อย่างสวยงามในยกที่ 2 ท่ามกลางเสียงเฮของแฟนๆชาวเมืองผู้ดีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT: BLAYDES VS ASPINALLคู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นเฮฟวี่เวตเคอร์ติส เบลดส์ ชนะ TKO ทอม อัสปินัลล์ ยกที่ 1รองคู่เอก - รุ่นมิดเดิลเวตแจ็ค เฮอร์มันส์สัน ชนะคะแนน คริส เคอร์ติสรุ่นไลต์เวตแพดดี้ พิมเบล็ตต์ ชนะซับมิทชั่น จอร์แดน เลวิตต์ ยกที่ 2รุ่นไลต์เฮฟวี่เวตนิกิต้า คริลอฟ ชนะ TKO อเล็กซานเดอร์ กุสตาฟส์สัน ยกที่ 1รุ่นฟลายเวตหญิงมอลลี่ แม็คแคน ชนะ TKO ฮันน่าห์ โกลดี้ ยกที่ 1รุ่นไลต์เฮฟวี่เวตโวลคาน โออีซเดเมียร์ ชนะคะแนน พอล เคร็กคู่ก่อนรายการรุ่นไลต์เวตลูโดวิต เกล็น ชนะคะแนน เมสัน โจนส์รุ่นไลต์เวตมาร์ค เดียเกเซ่ ชนะคะแนน ดาเมียร์ ฮาดโซวิครุ่นเฟเธอร์เวตนาธาเนียล วู้ด ชนะคะแนน ชาร์ลส โรซ่ารุ่นเฟเธอร์เวตโจนาธาน เพียร์ซ ชนะ TKO มัควาน อาเมียร์กานี่ ยกที่ 2รุ่นฟลายเวตมูฮัมหมัด โมกาเยฟ ชนะคะแนน ชาร์ลส จอห์นสันรุ่นไลต์เวตไค แฮร์เแบร์ต ชนะคะแนน ไคล์ เนลสันรุ่นฟลายเวตหญิงวิคตอเรีย เลโอนาร์โด ชนะคะแนน แมนดี้ โบฮ์มรุ่นเวลเตอร์เวตนิโคลัส ดัลบี้ ชนะคะแนน เคลาดิโอ ซิลวาสำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ในศึก UFC 277 คู่เอกเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ ในพิกัดรุ่นแบนตั้มเวตหญิง ระหว่าง จูเลียน่า เปญ่า เจ้าของแชมป์ตัวจริงชาวอเมริกัน จะพบกับแชมป์เฉพาะกาลจากบราซิลอย่าง อมานด้า นูนเญซส่วนรองคู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นฟลายเวต ระหว่าง แบรนดอน โมเรโน่ เจ้าของตำแหน่งชาวเม็กซิกัน จะดวลกับ ไค คาร่า ฟร้องซ์ คู่ต่อกรจากนิวซีแลนด์ ณ สังเวียน American Airlines Center ดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม นี้ คู่หลักเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-277