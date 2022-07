ไทยยามาฮ่า ครึ่งปีแรกแข็งแกร่งยอดขายโต ส่งออโตเมติกตัวใหม่ “ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” บี้ต่อ

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จัดแถลงนโยบายครึ่งปีหลัง 2565 ประกาศกร้าวครึ่งปีแรกยามาฮ่ายังคงแข็งแกร่ง หลังยอดจดทะเบียนของยามาฮ่าเติบโตขึ้นถึง 5.8% พร้อมลุยตลาดรถจักรยานยนต์ในครึ่งปีหลัง โดยเป้าหมายของปี 2565 มียอดขายอยู่ที่ 287,000 คัน โดยส่วนแบ่งทางการตลาด 17.5% พร้อมส่งรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าออโตเมติกรุ่นใหม่ล่าสุด “ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” NEW STYLE…MY GENERATION! เจนใหม่..สไตล์เนี๊ยะ! พร้อมพรีเซนเตอร์สุดปัง “MILLI” และ “TILLY BIRDS” มัดใจลูกค้ากลุ่ม GEN Zมร.ทัตซึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดเผยถึงสถานการณ์ของยามาฮ่าในครึ่งปีแรกของปี 2565 ว่า “ในปีนี้เศรษฐกิจโลกโดยรวมกำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ยอดขายของบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ทั่วโลก ในไตรมาสแรกนั้น เติบโต 8.5% จากปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากยอดขายรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น นำโดยกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทย อีกทั้งยอดขายผลิตภัณฑ์ทางน้ำที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของธุรกิจอื่นๆ หลังการระบาดของโควิด-19สำหรับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกนี้ ตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น 4.1% จากปีที่แล้ว ในขณะที่ยามาฮ่าเติบโตขึ้น 6.2% ซึ่งถือได้ว่าเติบโตมากกว่าตลาดโดยรวม อย่างไรก็ตาม อย่างที่ทุกท่านทราบดี ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งรถจักรยานยนต์ ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกประสบปัญหาการขาดแคลนชิป IC ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อง รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยิ่งทำให้สถานการณ์ในการค้าทั่วโลกมีความลำบากมากขึ้นบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ยังคงพยายามอย่างเต็มความสามารถ ร่วมกับสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นและผู้ผลิตชิ้นส่วน เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเหล่านั้นและฟื้นฟูการขาดแคลนของวัตถุดิบ และจัดสรรรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าไปยังผู้จำหน่ายเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว ในขณะเดียวกัน ยามาฮ่าเน้นย้ำถึงความสำคัญของคุณภาพผู้จำหน่าย รวมถึงการบริการหลังการขาย ซึ่งเชื่ออย่างยิ่งว่าสิ่งนี้มีบทบาทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ยามาฮ่า และเพื่อสร้าง Lifetime Customers สำหรับโชว์รูมรูปแบบใหม่ ยามาฮ่ามุ่งหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพ 3S ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีกับธุรกิจยามาฮ่าเสมอมา หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน ยามาฮ่าคงจะเข้าถึงลูกค้าได้ยาก และยามาฮ่าอยากสานต่อความสัมพันธ์อันดีนี้กับทุกท่านตลอดไป”นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวถึงสภาพการณ์การตลาดของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในครึ่งปีแรกของปี 2565 ว่า “ในครึ่งปี 2565 ที่ผ่าน จะเห็นได้ว่ายอดจดทะเบียนรวมในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 1.3% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด-19 โดยในส่วนของยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าของปี 2562 จาก 133,000 คัน เพิ่มเป็น 141,000 คัน มีตัวเลขเพิ่มขึ้นถึง 5.8% สำหรับการคาดการณ์ตัวเลขของตลาดรวมในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2% จากเดิม 1.610 ล้านคัน เป็น 1.642 ล้านคัน โดยเป้าหมายของยามาฮ่าในปีนี้ อยู่ที่ 287,000 คัน และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเป็น 17.5%สำหรับกลยุทธ์หลักในปีนี้ ยามาฮ่ายังคงให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างแบรนด์ผ่านพันธกิจองค์กร KANDO CREATING COMPANY ผ่านแบรนด์สโลแกน Revs your Heart เร่งชีวิต ให้เร้าใจ และ 5 วิถีอันเป็นเอกลักษณ์ของยามาฮ่า ได้แก่ 1.) Innovation 2.) Excitement 3.) Confidence 4.) Emotion 5.) Tiesซึ่งจากผลการสำรวจคะแนนความแข็งแกร่งของแบรนด์ โดย Interbrand พบว่า คะแนนความแข็งแกร่งของแบรนด์ยามาฮ่าในปี 2561 จากเดิม 50.0 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 58.6 ซึ่งเกิดจากการทำการตลาดที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องของยามาฮ่า และการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้จำหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า โดยในปี 2565 ยามาฮ่ายังคงเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ผ่านผลิตภัณฑ์และกิจกรรม และไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ได้แก่กิจกรรมการฉลองในวาระครบรอบ “Yamaha 67th Anniversary Safety มีสติ” โดยเป็นการต่อยอดแคมเปญ Helmet Design Challenge “Safety มีสติ” ที่มีการประกวดไปในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมา และนำผลงานของผู้ชนะจากผู้ส่งผลงานกว่า 452 ผลงาน มาผลิตเป็นหมวกกันน็อก ลิมิเต็ด อิดิชั่น ลายพิเศษที่มีคุณค่า มีความหมาย และน่าสะสม จำนวน 6,700 ใบ มอบให้ฟรีสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในเดือนกรกฎาคม และร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดีฯ จำนวน 67 บาท ภายใต้กิจกรรม “Yamaha 67th Anniversary Safety มีสติ” ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากการปรับรูปแบบใหม่ของศูนย์บริการและจำหน่าย โดยมีการปรับเปลี่ยนเป็นโชว์รูมรูปแบบใหม่กว่า 90 สาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้าง Customer Community สร้างความผูกพันของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เสริมสร้างสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด และมุ่งเน้นการบริการหลังการขายในระดับพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าของยามาฮ่าการเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า YAMAHA E01 ในงานมอเตอร์โชว์ ซึ่งได้สร้างปรากฎการณ์และได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากลูกค้าทั้งในออนไลน์ และออฟไลน์ โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้พาสื่อมวลชนชั้นนำไปทดสอบขับขี่กันที่เขาใหญ่ เพื่อให้สื่อมวลชนได้สัมผัสสมรรถณะการขับขี่ YAMAHA E01 อย่างเต็มระบบ และได้รับการตอบรับที่ดีจากท่านสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่งความสำเร็จจากบูธ YAMAHA Motoverse ในงานบางกอก มอเตอร์โชว์ที่ผ่านมา ที่ออกแบบโดยใช้แนวคิด YAMAHA Branding เป็นแกนหลักในการสรรค์สร้างดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนความทันสมัยด้านการขับขี่แห่งอนาคต ที่ได้รับการยอมรับด้วยรางวัล Exhibit Design Award ในปี 2565 และเป็นปีที่ 16 ติดต่อกันและอีกหนึ่งผลงานแห่งความภาคภูมิใจของยามาฮ่าในการเข้าร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในรายการ MotoGP ซึ่งในปี 2021 ที่ผ่านมารถจักรยานยนต์ YAMAHA YZR-M1 ได้กลับมาพิสูจน์ความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับผลงานของ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร่ #20 นักแข่งชาวฝรั่งเศสเจ้าของฉายา เอล ดิอาโบล และในเดือนตุลาคมปี 2022 นี้ เราจะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ 2 นักแข่งสังกัด มอนสเตอร์ เอเนอร์จี ยามาฮ่า โมโตจีพี นำโดยแชมป์ประจำปี 2021 ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร่ #20 ให้สามารถรักษาแชมป์โลกได้อีก 1 ครั้ง โดยมีทีมเมทคู่หูอย่าง ฟรังโก้ มอร์บิเดลลี #21 มาร่วมทำการแข่งขันและเราจะฉลองความยิ่งใหญ่กันที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ที่ขาดไม่ได้กับการแข่งขันในรุ่นโมโตทู เรามีความภูมิใจที่ส่ง เขมินท์ คูโบะ #81 เด็กไทยเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้สังกัด วีอาร์ โฟว์ตี้ซิกซ์ เดอะมอสเตอร์ แคมป์ทีม โดยมีคู่หูชาวสเปน มานูเอล กอนซาเลซ #18 แบบเต็มฤดูกาล ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ยามาฮ่าได้ส่งนักแข่งไทยไปในระดับโลกพร้อมกันนี้ยามาฮ่าได้มีการยกระดับและพัฒนาศูนย์บริการยามาฮ่าทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยมาตรฐาน PROCARE เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้เต็มสมรรถนะ และยังได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าถึง 95% รวมถึงยังเป็นสร้างผลกำไรให้แก่ผู้จำหน่ายได้เป็นอย่างดีโดยในปีนี้ยังเป็นโอกาสพิเศษในการครบรอบ 20 ปี แห่งความสำเร็จของยามาฮ่าออโตเมติกในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2545 ที่ยามาฮ่าได้เปิดตัว “ยามาฮ่า นูโว” รถจักรยานยนต์ออโตเมติกรุ่นแรก นับเป็นการสร้างเทรนด์ใหม่ให้กับวงการรถจักรยานยนต์ไทยสมกับการเป็น “ผู้นำออโตเมติก” และในปี 2547 ยามาฮ่าได้เปิดตัวแคมเปญ “SWITCH CAMPAIGN” Makes Your Life Different ที่ได้ 4 หนุ่ม F4 มาเป็น Brand Ambassador และได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างยิ่งจากวัยรุ่นทั่วประเทศ ปี 2549 ได้เปิดตัว “ยามาฮ่า ฟีโน่” ออโตเมติกยอดนิยมขวัญใจชาวไทยที่สร้างปรากฎการณ์ “ใครๆก็รักฟีโน่” ไปทั่วประเทศ และในปี 2552 ยามาฮ่าฟีโน่ยังได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับวงการรถจักรยานยนต์กับสถิติโลก Guinness World Record “ขบวนรถฟีโน่ที่ยาวที่สุดในโลก” จำนวน 2,474 คัน ณ สันเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งยังคงเป็นกิจกรรมที่จดจำของลูกค้าฟีโน่จนถึงปัจจุบัน ในปี 2558 ยามาฮ่าได้เปิดตัว “MAX Series” ออโตเมติกพรีเมี่ยมที่นำโดย TMAX, XMAX และ NMAX โดยเฉพาะอย่างยิ่ง XMAX ในประเทศไทยได้รับการตอบรับที่ดี จนมียอดขายมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก และยามาฮ่าได้เปิดตัว เปิดตัวรถออโตเมติกรุ่นแรกของประเทศไทยที่มีระบบไฮบริดในปี 2561 กับ “ยามาฮ่า แกรนด์ ฟีลาโน่ ไฮบริด” ที่มีระบบ Smart Motor Generator มาทำหน้าที่เป็นมอเตอร์ช่วยส่งกำลังในการออกตัว มาพร้อม พรีเซนเตอร์สุดพรีเมียม Getsunova และปี 2564 กับการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยด้วย Application Yamaha Y-Connect แอปพลิเคชันเชื่อมต่อชีวิตสมาร์ทสุดล้ำ ช่วยให้สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของรถ และการขับขี่ได้บนมือถืออย่างง่ายดาย ด้วยโหมดฟังก์ชันต่างๆ ในการใช้งานอย่างครบครันด้วย 9 ฟังก์ชั่นหลัก ช่วยให้หมดความกังวลทุกการใช้งานรถ และจะเริ่มมีอยู่ในรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นในอนาคตและในวันนี้ยามาฮ่า ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำในไลฟ์สไตล์วัยรุ่นกลุ่ม Gen Z ด้วยรถจักรยานยนต์ออโตเมติกแฟชั่นดีไซน์เทรนดี้ สไตล์ใหม่ “ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” NEW STYLE…MY GENERATION! เจนใหม่..สไตล์เนี๊ยะ! ด้วยแนวคิดในการพัฒนา Simple & Casual as a Lifestyle-Wear ที่มีดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ ทันสมัย เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยมีฟังก์ชันที่เหมาะกับการใช้งานที่ตอบโจทย์การเดินทาง ทั้ง Application Y-Connect ตะขอแขวนของ 2 จุด เพิ่มความสะดวก พร้อมพื้นที่วางเท้าด้านหน้ากว้างเป็นพิเศษ ที่เก็บของและถังน้ำมันขนาดความจุที่ใหญ่ขึ้น แถบอะไหล่ตกแต่งด้านหน้าและหลัง ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์นายภาณุพล กิตติคำรณ รองผู้จัดการใหญ่ด้านขายและการตลาด เปิดเผยถึงแผนกการตลาดของ “ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด คอนเน็คเต็ด” ว่า “ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด คอนเน็คเต็ด เจนใหม่ สไตล์เนี๊ยะ! ยังมีพรีเซนเตอร์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น Gen Z คือ “มิลลิ” (Milli) แร็ปเปอร์สาวชาวไทยที่โกอินเตอร์ในระดับโลก และ “ทิลลิเบิร์ดส์” (Tilly Birds) เจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตกว่า 100 ล้านวิว เพลงคิด(แต่ไม่ถึง), เพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน โดย “ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด คอนเน็คเต็ด” เน้นกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นชายและหญิง อายุ 18-24 ปี ซึ่งอยู่ในวัยของ Gen Z ชอบความเรียบง่าย ดูดี ทันสมัย ชอบสไตล์แฟชั่นและฟังก์ชันที่สะดวกสบาย มีไลฟ์สไตล์เป็นตัวของตัวเอง และชอบ Social Network โดยการสื่อสารการตลาดของรุ่น “ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด คอนเน็คเต็ด” จะเป็นการใช้กลยุทธ์ Gen Z Lifestyle Mix Marketing ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่าง online-offline-on ground โดยแบ่งออกเป็น 1.) Online สร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ สื่อสารผ่านทางโซเซียลมีเดียและเว็บไซต์ การทำกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ รวมทั้งการจับกระแสต่างๆของวัยรุ่นที่ทำให้ภาพลักษณ์ทันสมัย 2.) Offline ผ่านทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และการ Tie in สินค้าในซีรีย์ที่วัยรุ่นนิยม 3.) การทำกิจกรรม On ground ให้สามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์ สร้างประสบการณ์ใหม่ และสร้างความผูกพันของกลุ่ม Gen “ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด คอนเน็คเต็ด” ยังสามารถสนุกกับการตกแต่งได้เต็มที่กับสไตล์ Street Work-Out และ Chill Out Touring หรือ สไตล์ที่เป็นตัวเอง”เป็นเจ้าของ “ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” NEW STYLE…MY GENERATION! เจนใหม่..สไตล์เนี๊ยะ! ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ