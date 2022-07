"พรพิรุณ" แข้งสาวไทยลุยเจลีก ซบทีม "มายนาวี เซนได เลดีส์"

"วิว" พรพิรุณ วิลาวัลย์ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ย้ายจากสโมสร บัณฑิตเอเซีย ไปค้าแข้งใน WE League ลีกอาชีพหญิงของญี่ปุ่นระดับดิวิชัน 1 กับสโมสร มายนาวี เซนได เลดีส์สำหรับ การย้ายทีมของ พรพิรุณ อยู่ในโครงการ Nomination of ASEAN Players to WE League Club ซึงเป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯโดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวคือการส่งนักกีฬาฟุตบอลหญิงให้ทางสโมสรฟุตบอลหญิงญี่ปุ่นคัดเลือก ไปเล่น WE League (Women’s Empowerment League) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2566 ซึ่งทางสโมสรจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดย พรพิรุณ กล่าวว่า "อย่างแรกเลย วิว ขอขอบคุณ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ JFA ของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้โอกาสนักฟุตบอลหญิงบ้านนอกอย่างหนูได้ไปเข้าร่วมโครงการอันเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง การได้เล่น WE LEAGUE ของญี่ปุ่นนั้นถือเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของนักฟุตบอลหญิงทุกคน วิว จะตั้งใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด""และที่สำคัญก็คือ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคน โค้ชและวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ให้ความรัก ให้การศึกษา แล้วก็ให้สวัสดิการทุกๆอย่างจนกระทั้งหนูมีในวันนี้ หนูขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับสโมสร MYNAVI SENDAI ที่ยินดีรับหนูเข้าไปเล่นฟุตบอลลีกหญิงอาชีพสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี""หนูจะทำให้สโมสรภูมิใจในตัวหนู และรักในความเป็นคนไทย หวังว่าคนต่อๆไปก็จะมีโอกาสเหมือนหนูอีก ขอบคุณนักฟุตบอลทีมชาติทั้งทีมตัวเองและคู่แข่งขันที่ให้บทเรียนทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้ จนกระทั้งหนูเข้มแข็งมาถึงทุกวันนี้ "หนูเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผู้หญิงไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในเอเซีย ขอแค่ให้ได้โอกาสคนไทยก็ทำได้เหมือนกันค่ะ"