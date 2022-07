"เมืองไทย-สินสมุทร" ควงคู่คว้าชัย “ไรเนียร์” กอดเข็มขัดแน่น "ONE159"

ผ่านพ้นไปอย่างดุเดือดเร้าใจแฟน ๆ สำหรับศึก ONE 159: ไรเนียร์ vs วิตาลี เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 22 ก.ค.65 ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม โดย “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” โชว์แกร่งป้องกันเข็มขัดเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ขณะที่ “เจเน็ต ท็อดด์” คว้าแชมป์โลกมวยไทย รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล ตามคาด ด้าน 3 นักสู้ตัวแทนนักกีฬาไทยกอดคอคว้าชัยได้สำเร็จเริ่มที่ “อควาแมนแดนสยาม” สินสมุทร กลิ่นมี" ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง ใช้เวลาไปเพียงแค่ 5 วินาทีของยกที่ 2 สอย “เลียม โนแลน” ร่วงลงไปกองกับพื้น เอาชนะน็อกไปได้อย่างสวยงาม พร้อมกับทุบโบนัสพิเศษ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.8 ล้านบาท) ได้เป็นไฟต์ที่สองติดต่อกัน โดยถือเป็นไทยคนแรกที่สามารถคว้าโบนัสได้สองครั้งซ้อนด้าน “ขุนศอกผีดิบ” เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยยิม กลับมาแก้ตัวคว้าชัยกู้ศรัทธาได้สำเร็จ หลังปักหลักแลกอาวุธกับ “วลาดิเมียร์ คุซมิน” คู่ปรับจากแดนหมีขาวอย่างดุเดือดตลอดทั้ง 3 ยก ก่อนจะเบียดเข้าวินเอาชนะคะแนนไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์ขณะที่ “มินิที”แดเนียล วิลเลียมส์ นักสู้ลูกครึ่งไทย-ออสซี คว้าชัยเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณพ่อได้สำเร็จ ด้วยการปล่อยหมัดขวาทีเด็ดเช็กบิล “เจ๋อหลั่ง จาซี” จากจีนไปในยกแรก ยึดสถิติชนะในกติกา MMA เป็นไฟต์ที่ 3 ติดต่อกัน รวมถึงสอยโบนัสอัดฉีด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไปครองได้เช่นกันส่วนอีกหนึ่งตัวแทนนักีฬาไทย “โจ ณัฐวุฒิ” ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ กับการชกกติกามวยไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เมื่อเป็นฝ่ายพลาดท่าโดนนับแปดในยกช่วงปลายยกที่ 2 ก่อนจะพ่ายคะแนนให้กับ “จามาล ยูซูพอฟ” คู่ปรับจอมเก๋าชาวรัสเซียไปอย่างน่าเสียดายสำหรับคู่เอก เป็นการป้องกันแชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดิลเวต (MMA) ระหว่าง “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” เจ้าของเข็มขัดชาวดัตช์ กับ “วิตาลี บิกแดช” อดีตราชันของรุ่นนี้ที่หวังกลับมาทวงบัลลังก์คืนอีกครั้งผลปรากฎว่าไฟต์นี้จบลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเจ้าของบัลลังก์จากแดนกังหันลม ได้โอกาสใช้ขาจับล็อกคอ วิตาลี ด้วยท่าไทรแองเกิล โช้ก จนแน่นิ่ง กรรมการเห็นท่าไม่ดีสั่งยุติการแข่งขันในทันที พร้อมกับชูมือให้ ไรเนียร์ เป็นฝ่ายเอาชนะซับมิชชันในยกแรกเท่านั้นคู่รองเป็นการชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล ผลปรากฎว่า “เจเน็ต ท็อดด์” สามารถรวบตึงเข็มขัดได้อีกเส้น ด้วยการเผด็จศึกเอาชนะคะแนน “ลารา เฟอร์นานเดซ” จากสเปนอย่างสุดมัน สานต่อภารกิจครองเข็มขัดแชมป์โลก ONE สองประเภทกีฬา ทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งได้สำเร็จ-ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ ชนะซับมิชชัน วิตาลี บิกแดช นาทีที่ 3.29 ของยกที่ 1 (ชิงแชมป์โลก รุ่นมิดเดิลเวต)-เจเน็ต ท็อดด์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ลารา เฟอร์นานเดส (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล)-เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ วลาดิเมียร์ คุซมิน (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)-จาง เป่ยเหมียน ชนะคะแนนเอกฉันท์ อัสลานเบก ซิครีเอฟ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต)-จามาล ยูซูพอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โจ ณัฐวุฒิ (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)-แดเนียล วิลเลียมส์ ชนะน็อก เจ๋อหลั่ง จาซี นาทีที่ 4.20 ของยกที่ 1 (MMA รุ่นสตรอว์เวต)