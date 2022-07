UFC FIGHT NIGHT ตะลุยอังกฤษ เปิดศึกรุ่นยักษ์ เบลดส์ บู๊ อัสปินัลล์ เสาร์นี้ตี 2

UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึกความมันในสังเวียน 8 เหลี่ยม ภายใต้รายการ UFC FIGHT NIGHT: BLAYDES VS ASPINALL คู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นเฮฟวี่เวตระหว่าง เคอร์ติส เบลดส์ จอมโหดชาวอเมริกัน พบกับ ทอม อัสปินัลล์ คู่ต่อกรจากเมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ โดยจะแข่งขันกันที่สังเวียน O2 Arena ,กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คืนวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม นี้ไฮไลท์ประจำสัปดาห์เป็นการดวลกันระหว่าง "Razor" นักสู้อเมริกันวัย 31 ปีเจ้าของสถิติชนะ 16 แพ้ 3 โดยเป็นการชนะน็อคถึง 11 ครั้ง ผลงานช่วงหลังชนะมา 4 ไฟต์จาก 5 ไฟต์หลัง โดยฟอร์มล่าสุดต่อย คริส เดาคูส หลับในยกที่ 2 เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมาโดยไฟต์นี้จะประจัญหน้ากับนักสู้เจ้าถิ่นอย่าง ทอม อัสปินัลล์ นักสู้จากลิเวอร์พูลวัย 29 ปีที่มีสถิติชนะ 12 แพ้ 2 และเป็นการน็อคถึง 9 ครั้ง แถมยังชนะรวดแบบไม่ครบยก ในสังเวียน UFC มาแล้ว 5 ไฟต์ติดต่อกัน ผลงานล่าสุดเอาชนะซับมิทชั่น อเล็กซานเดอร์ โวลคอฟ ไปได้ในยกที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารองคู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวตระหว่าง แจ็ค เฮอร์มันส์สัน นักสู้จากสวีเดนวัย 34 ปีเจ้าของสถิติชนะ 22 แพ้ 7 จะดวลกับ คริส เคอร์ติส นักสู้อเมริกันวัย 35 ปีที่มีสถิติชนะ 29 แพ้ 8รวมไปถึงการขึ้นสังเวียนของนักสู้ขวัญใจเจ้าถิ่นชาวอังกฤษอย่าง "The Baddy" แพดดี้ พิมเบล็ตต์ วัย 27 ปีที่มีสถิติชนะ 18 แพ้ 3 จะดวลกับ "The Monkey King" จอร์แดน เลวิตต์ นักสู้อเมริกันวัย 37 ปี ที่มีสถิติชนะ 10 แพ้ 1 นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้อันสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ อีกมากมาย ภายใต้ศึก UFC FIGHT NIGHT: BLAYDES VS ASPINALL ในค่ำคืนวันเสาร์นี้ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT: BLAYDES VS ASPINALLคู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นเฮฟวี่เวตเคอร์ติส เบลดส์ VS ทอม อัสปินัลล์รองคู่เอก - รุ่นมิดเดิลเวตแจ็ค เฮอร์มันส์สัน VS คริส เคอร์ติสรุ่นไลต์เวตแพดดี้ พิมเบล็ตต์ VS จอร์แดน เลวิตต์รุ่นไลต์เฮฟวี่เวตนิกิต้า คริลอฟ VS อเล็กซานเดอร์ กุสตาฟส์สันรุ่นฟลายเวตหญิงมอลลี่ แม็คแคน VS ฮันน่าห์ โกลดี้รุ่นไลต์เฮฟวี่เวตพอล เคร็ก VS โวลคาน โออีซเดเมียร์คู่ก่อนรายการรุ่นไลต์เวตเมสัน โจนส์ VS ลูโดวิต เกล็นรุ่นไลต์เวตมาร์ค เดียเกเซ่ VS ดาเมียร์ ฮาดโซวิครุ่นเฟเธอร์เวตนาธาเนียล วู้ด VS ชาร์ลส โรซ่ารุ่นเฟเธอร์เวตมัควาน อาเมียร์กานี่ VS โจนาธาน เพียร์ซรุ่นฟลายเวตมูฮัมหมัด โมกาเยฟ VS ชาร์ลส จอห์นสันรุ่นไลต์เวตไค แฮร์เแบร์ต VS ไคล์ เนลสันรุ่นฟลายเวตหญิงแมนดี้ โบฮ์ม VS วิคตอเรีย เลโอนาร์โดรุ่นเวลเตอร์เวตเคลาดิโอ ซิลวา VS นิโคลัส ดัลบี้สำหรับศึก UFC FIGHT NIGHT :BLAYDES VS ASPINALL O2 Arena ,กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คืนวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม นี้ คู่หลักเริ่ม เวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-july-23-2022#