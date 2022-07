“ซุปเปอร์เล็ก” บู๊ตัดเชือก “วอลเตอร์” ลุ้นดวล “รถถัง-ซาวาส” ศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เข้าใกล้ความฝันในการลุ้นแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ อีกขั้น โดยเตรียมขึ้นสังเวียนดวลเดือด “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” จากบราซิลในรอบตัดเชือก ศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน ซึ่งจะถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65“The Kicking Machine” ซุปเปอร์เล็ก ถูกประกบคู่เจอกับ “ทาอิกิ นาอิโตะ” นักมวยจอมอึดจากญี่ปุ่น ในด่านแรกของสาย บี ศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (61.2 กก.) เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และด้วยชั้นเชิงที่เหนือกว่าทำให้จอมเตะจากบุรีรัมย์ เอาชนะคะแนนคู่ปรับชาวซามูไรไปได้ไม่ยากเย็นจากชัยชนะดังกล่าว ส่งผลให้ ซุปเปอร์เล็ก ลอยลำเข้าสู่รอบรองฯ ไปพบกับ วอลเตอร์ กำปั้นจอมพลิ้วจากบราซิล ซึ่งหาก ซุปเปอร์เล็ก สามารถหักด่านคู่ปรับจากแดนแซมบ้าได้ สุดท้ายก็ต้องรอลุ้นว่าจะได้พบกับใครในรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์ หรือ “ซาวาส ไมเคิล”ทำให้ตอนนี้ ซุปเปอร์เล็ก เข้าใกล้เส้นชัย ในฐานะแชมป์มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ไปอีกขั้น ซึ่งเขาถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เท่าที่มีโอกาสได้เคยสัมผัส และอาจเป็นบันไดสำคัญที่จะพาเขาไปถึงเป้าหมายสูงสุด นั่นคือการเป็นแชมป์โลกของรุ่นฟลายเวตในอนาคต“ตั้งแต่ผมได้รู้ว่าได้ลงแข่งในทัวร์นาเมนต์นี้ ก็รู้สึกตื่นเต้นและฮึกเหิมมากครับ เพราะมันยิ่งใหญ่สำหรับผมมาก ถ้าผมสามารถคว้าแชมป์นี้มาได้ ก็ถือว่าสุดยอดสำหรับผมครับ เพราะผมก็รอคอยมานานที่จะได้ครองตำแหน่งแชมป์ใน ONE”“อีกอย่าง คู่แข่งทุกคนในทัวร์นาเมนต์ถือว่าเก่งหมด หากผมสามารถผ่านพวกเขาได้ ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับผม และก็จะเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ สำหรับตัวผมและครอบครัวด้วยครับ”แฟน ๆ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสด ศึก ONE 160: อ็อก VS คริสเตียน ได้ในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32