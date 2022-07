มันกันต่อเนื่อง มวยพันธุ์แกร่ง ในรายการ ศึกมวยรอบเงินไชโย สนามที่ 6

แฟนมวยลุ้นระทึกใจต่อเนื่อง กับ ศึกมวยรอบเงินไชโย สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 4Man Tournament Championship กับการดวลของนักมวยไทยจากทั่วโลก สนามที่ 6 เข้มข้นเร้าใจทุกแมตช์ กับ 4 ยอดมวยพันธุ์แกร่ง พร้อมชิงชัยกันแบบคืนเดียวรู้ผล ประกอบด้วย “ซุปเปอร์บอล ศิษย์ยอดธง” ดาวรุ่งแข้งโหดจากเมืองชล, “พูคำ สูนดาลา” จอมลุยจำปาสัก จาก สปป.ลาว, “เฟลิเป้ ซูซ่า” แซมบ้ามหาภัย จากบราซิล และ “บาบัก ฮักกี” เปอร์เซียหมัดโหด จากอิหร่าน ใครจะผ่านด่านหินไปสู่รอบต่อไป ติดตามได้ วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค.นี้ ทาง ช่อง8 กดหมายเลข 27 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปหลังจากที่หาแชมป์ประจำสัปดาห์ไปแล้วทั้งหมด 5 คน และต้องหาอีก 3 คน เพื่อให้ได้นักมวยครบ 8 คน เพื่อเข้าสู่ในรอบรองชนะเลิศต่อไป ที่มีเงินรางวัลและทองมูลค่าเพิ่มขึ้น สำหรับแชมป์ในรอบ The Final ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เตรียมรับรางวัลใหญ่กว่าครึ่งล้านพร้อมด้วยเข็มขัดเกียรติยศ ส่วนสนามนี้ นักชกทั้ง 4 คน เรียกได้ว่าน่าชมไม่แพ้สัปดาห์ก่อนๆ ประกอบด้วย “ซุปเปอร์บอล ศิษย์ยอดธง” ดาวรุ่งแข้งโหดลูกน้ำเค็มจากเมืองชลบุรี ที่เพลงเตะไม่เป็นรองใคร, “พูคำ สูนดาลา” จอมศอกลุ่มน้ำโขง จากนครจำปาสัก สปป.ลาว ที่เคยชนะนักมวยไทยมาเพียบ, “เฟลิเป้ ซูซ่า” แซมบ้ามหาภัย ขุนเข่าอนาคอนด้า จากบราซิล มวยพันธุ์แกร่งที่ถล่มนักมวยมาแล้วหลายคน และ “บาบัก ฮักกี” เปอร์เซียหมัดโหด มวยกำปั้นทรงพลัง จากอิหร่าน ที่เคยต่อยนับ-น็อคคู่ต่อสู้มาแล้วทั่วโลกขณะที่คู่เอกร่วม เป็นการกลับมาอีกครั้งของสุดยอดมวยจอมน็อกเอาท์ที่หลายคนคิดถึง สายรุ้งมรณะ "เรนโบว์ ส.ก.สุไหงยิม" นักชกหมัดหนัก ที่ถล่มคู่ชกพังพินาศมาแล้วมากมาย ซึ่งวันนี้เขากำลังกลับมาทวงตำแหน่งราชาน็อกเอาท์อีกครั้ง โดยคู่ชกของ เรนโบว์ เป็นนักชกจากแดนมังกร นามว่า "อี ยู่ซวน" นักมวยจอมดีเดือด ที่หวังจะมาถล่มจอมน็อกเอาท์จากแดนสยามเช่นกันนอกจากนี้ยังมี ขุนเข่ากะเปอร์ “แชมป์ ฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคล”มวยขาลุย ดวล เปอร์เซียจอมหวด “ชายาน เฮย์ดาริ” มวยร่างโย่งจากอิหร่าน พร้อมกันนี้ในรายการ ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ ยังมีคู่มวยเดือดๆให้แฟนมวยติดตามอีกมากมายร่วมพิสูจน์ว่าใครจะเดินทางถึงตำแหน่งแชมป์ ที่จะมีได้เพียงคนเดียว ใน ศึกมวยรอบเงินไชโย สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ใน 4Man Tournament Championship และชมศึกมวยไทยปะทะต่างชาติ ความนิยมสุงสุดเป็นอันดับ 1 ใน รายการ ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2565 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทางช่อง 8 กดหมายเลข 27 The King of Fighting Sport จากสังเวียนเดอะบาซาร์ เธียเตอร์ รวมถึงติดตามข่าวสารและรับชมสดผ่านระบบสตรีมมิ่งทาง YouTube:มวยช่อง8