สองยอดมวย "น้องโอ๋" จับมือ "พันธ์พยัคฆ์" ซ้อมคู่เตรียมลุยศึก ONE

“น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” และ “พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์” จับคู่ลงนวมซ้อมเล่นเชิง ช่วยกันเตรียมความพร้อม ก่อนที่ทั้งคู่จะมีคิวขึ้นสังเวียนอีกครั้งในศึก ONE ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคมนี้ ที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับ น้องโอ๋ ยอดนักมวยไทยวัย 35 ปี ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวา นับตั้งแต่ขึ้นครองบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 โดยปัจจุบันสามารถป้องกันเข็มขัดเอาไว้ได้ถึง 5 ไฟต์ติดต่อกันและจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมนี่เอง ทำให้ “ยอดมวยเมืองสกล” ได้คิวขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัดต่อเนื่อง ในศึก ONE 161: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II วันที่ 27 สิงหาคมนี้ โดยจะปะทะกับ “Hitman” เลียม แฮร์ริสัน จากอังกฤษ ที่เพิ่งหักด่านเอาชนะ “เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” มาได้แบบสุดพลิกล็อกในไฟต์ล่าสุดคลิป น้องโอ๋-พันธ์พยัคฆ์ ลงนวมซ้อม :ทั้งนี้นอกเหนือจากการซ้อมประจำวันกับ “เคนเน็ธ เทย์” เทรนเนอร์คู่ใจแล้ว ล่าสุด น้องโอ๋ ยังได้ชวนนักมวยรุ่นน้องอย่าง “ยอดมวย 3 พ.ศ.” พันธ์พยัคฆ์ ซึ่งทำหน้าที่ครูมวยอยู่ที่อีโวล์ฟยิม เหมือนกัน มาช่วยเป็นคู่ซ้อมลงนวมทวนเชิง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชกไฟต์ต่อไปขณะที่ พันธ์พยัคฆ์ ก็มีคิวคัมแบ็กสังเวียนอีกครั้งเช่นกัน ในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน วันที่ 26 สิงหาคม โดยจะพบกับ “แชร์ซอด คาบูทอฟ” นักสู้ฝีมือดีจากคีร์กีซสถาน เพื่อชิงเก้าอี้นักกีฬาสำรองมวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวตสำหรับแฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน วันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. และ ONE 161: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II ในวันศุกร์ที่ 27 ส.ค.65 เริ่มคู่แรกเวลา 8.00 น. ได้ทาง watch.onefc.com , แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 นอกจากนี้ ยังสามารถจองบัตรชมสดในสนาม ณ ประเทศสิงคโปร์ได้ที่ TICKETMASTER.SG