"ตะวันฉาย" คอนเฟิร์ม "เมืองไทย" คนเดิมกลับมาแล้ว เชื่อไฟต์ดวล "คุซมิน" มีเฮ

“ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม เชื่อมั่นว่า “ขุนศอกผีดิบ” เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม คนเดิมกลับมาแล้ว และจะสามารถคว้าชัยเหนือ “วลาดิเมียร์ คุซมิน” ได้แน่นอน ในศึก ONE 159: ไรเนียร์ VS วิตาลี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 22 ก.ค.65เมืองไทย ต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างน่าช้ำใจ กับไฟต์คัมแบ็กในรอบ 2 ปีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังเป็นฝ่ายพลาดท่าให้กับ “เลียม แฮร์ริสัน” กำปั้นจอมเก๋าจากอังกฤษ ไปแบบพลิกล็อกในยกแรก ทั้งที่กุมความได้เปรียบด้วยการขึ้นนำไปก่อนถึง 2 นับแต่หลังจากสลัดความผิดหวังทิ้งไป เจ้าของฉายา “ขุนศอกผีดิบ” ก็กลับมามุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องกว่า 3 เดือน ภายใต้การดูแลของ “เทรนเนอร์หวัง” สมหวัง มาทอง เทรนเนอร์คู่ใจ พร้อมตั้งเป้ากลับมากู้ชื่อให้ได้อีกครั้งในต่อไปรวมถึงล่าสุด ตะวันฉาย ในฐานะรุ่นน้องร่วมค่าย ที่มีโอกาสได้ลงนวมซ้อมและเห็นพัฒนาการของ เมืองไทย อย่างใกล้ชิด ก็แสดงความมั่นใจว่า ขุนศอกผีดิบจากบุรีรัมย์กลับมาอยู่ในฟอร์มเก่งของตัวเองอีกครั้งแล้ว และน่าจะเอาชนะคู่ชกจากรัสเซียได้อย่างแน่นอน ในไฟต์ที่จะถึงนี้“ตั้งแต่รู้จักกันมาหลายปี ในไฟต์นี้ เมืองไทย ดูตั้งใจซ้อมเป็นอย่างมากครับ ผมก็คิดว่าพี่เขาจะกลับมาทำฟอร์มได้ดีอีกครั้ง เพราะเขามีหัวใจที่สู้ไม่ถอย และสภาพร่างกายที่ทนทาน โดยส่วนตัวผมชอบที่เขาเป็นคนใจใหญ่ ก็เชื่อว่าไฟต์นี้จะเก็บชัยชนะมาได้ครับ”“จุดเด่นพี่เขาที่ชัดเจนเลยคือความแข็งแรง อดทน และมีศอกที่อันตรายมากครับ ถ้าคู่ต่อสู้เผลออาจโดนเขาฟันศอกร่วงคาเวทีได้เลย ส่วนที่จุดที่ต้องแก้ไขก็อาจจะมีในเรื่องของการบล็อกหมัด และการป้องกันตัวเท่านั้น ส่วนที่เหลือผมคิดว่าเขาเพอร์เฟกต์แล้วครับ”แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 159: ไรเนียร์ vs วิตาลี ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.