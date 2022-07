"ธีราทร-เชาว์วัฒน์-วีระเทพ" ลุ้นแข้งยอดเยี่ยมแห่งปี Chang Men's Player of the Year

สมาคมฯ ประกาศ รายชื่อ แคนดิเดต 3 นักฟุตบอลชายจาก 3 สังกัดบนศึกรีโว่ ไทยลีก เพื่อลุ้นรางวัล Chang Men's Player of the Year โดยมีเชาว์วัฒน์ วีระชาติ ตัวแทนจากทัพกระต่ายแก้ว, วีระเทพ ป้อมพันธุ์ แข้งดังจากค่ายกิเลนผยอง และ ธีราทร บุญมาทัน จากปราสาทสายฟ้า ร่วมชิงชัยตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณ FA Awards 2022 แก่บุคคลผู้สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยด้านต่างๆ ประจำปี 2021/22สมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อ 3 นักกีฬาชายที่มีชื่อเป็นแคนดิเดต รางวัล Chang Men's Player of the Year ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบไปด้วย- เชาว์วัตน์ วีระชาติ จาก สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด- วีระเทพ ป้อมพันธุ์ จาก สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด- ธีราทร บุญมาทัน จาก สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดสำหรับหลักเกณฑ์ในการตัดสินของทางสมาคมฯ ในการมอบรางวัลชนะเลิศ มีดังนี้- เป็นนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นในการแข่งขันฟุตบอลชาย ทั้งในลีกและระดับนานาชาติรางวัล Chang Men's Player of the Year จะถูกประกาศร่วมกับรางวัลอื่นๆ ในงาน FA Awards 2022 ทางเพจ FA Thailand วันที่ 24 กรกฎาคม 2565