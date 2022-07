รู้จัก "มาร์ติเนซ" จอมโหดแห่งอัมสเตอร์ดัม ว่าที่กองหลังป้ายแดง "แมนฯ ยู"

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก บรรลุข้อตกลงคว้า ลิซานโดร มาร์ติเนซ กองหลัง อาแจ็กซ์ เจ้าของสมญา "the Butcher of Amsterdam (จอมโหดแห่งอัมสเตอร์ดัม)" การซื้อ-ขายครั้งนี้แฟนๆ สามารถคาดหวังสิ่งใดได้บ้างปราการหลังวัย 24 ปี คว้าแชมป์ เอเรดิวิซี ลีก 2 สมัย ตลอด 3 ปี ภายใต้การคุมทีมของ เอริก เทน ฮาก, ผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสร ฤดูกาล 2021-22 และติดตามเจ้านายเก่ามายังถิ่น โอลด์ แทรฟฟอร์ดถึงแม้ส่วนสูงเพียง 5 ฟุต 9 นิ้ว (175 เซนติเมตร) เขาชนะการดวลลูกกลางอากาศเฉพาะเกมลีกมากกว่า แฮร์รี แม็กไกวร์ ฤดูกาลที่แล้ว และแย่งบอลได้มากกว่าเซ็นเตอร์แบ็ก ยูไนเต็ด ทุกคนสถิติของ มาร์ติเนซ ดูเหนือกว่าเหล่าเพื่อนใหม่ ถึงกระนั้นอย่าลืมข้อเท็จจริงว่า เขาค้าแข้งระดับ ลีก ดัตช์ ซึ่งรั้งอันดับ 7 ตามแรงกิงของ สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA)มาร์ติเนซ ยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตลอดซีซันที่แล้ว ทว่า 2 ปีแรก ที่อาแข็กซ์ นับตั้งแต่ย้ายมาจากสโมสรของอาร์เจนตินา ปี 2019 เขาเล่นทั้งฟูลแบ็ก และ มิดฟิลด์เบอร์ 6 (ตัวรับ)ผลงานของ มาร์ติเนซ ดีกว่ากองหลัง "ปิศาจแดง" คนอื่นๆ ตามค่าเฉลี่ย 1 เกมลีก (90 นาที) ทั้งการผ่านบอลขึ้นแดนหน้า, แย่งลูกกลางอากาศ, ตัดบอล, แย่งบอล, การสกัดกั้น และเลี้ยงบอลสำเร็จแม้ว่ารูปร่างเตี้ยกว่า แม็กไกวร์ กัปตันทีม 7 นิ้ว และลงเล่นน้อยกว่า 6 เกมเฉพาะฟุตบอลลีก เนื่องจากอาการบาดเจ็บ มาร์ติเนซ ยังชนะการดวลลูกโหม่ง 80 ครั้ง ขณะที่ แม็กไกวร์ ทำได้ 75 ครั้งเจมส์ โรว์ กูรูฟุตบอลดัตช์ กล่าว "มาร์ติเนซ เล่นได้น่าประทับใจ ที่อัมสเตอร์ดัม นับตั้งแต่ย้ายจาก ดีเฟนซา วาย จุสติเซีย และเขาฉายแววทันที เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เอาชนะ พีเอสวี 2-0 ศึกโยฮัน ครอยฟ์ฟ ชิลด์ 2019""จุดเด่นที่เห็นได้ทันที คือ ความเยือกเย็นของเขาเวลาครองบอล, ความมั่นใจตัวเองในการยืนเซ็นเตอร์ฮาล์ฟ และการจ่ายบอลระยะใกล้-ไกล""อัมสเตอร์ดัม กลายเป็นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเขาอย่างแท้จริง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สำหรับการย้ายจากทวีปอเมริกาใต้ สู่ เนเธอร์แลนด์ส ตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในและนอกสนาม แต่ ลิซานโดร ปรับตัวอย่างรวดเร็ว มันทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นทีมชาติ ลงเล่นเกมแรก พบ เวเนซูเอลา ปี 2019""เขาแยกทาง อาแจ็กซ์ ด้วยความภาคภูมิ แชมป์ลีก ดัตช์ 2 สมัย กับ ดัตช์ คัพ 1 สมัย และความรักใคร่ของแฟนๆ อาแจ็กซ์""ปัจจัยสำคัญที่เขาย้ายมา ยูไนเต็ด คือ เทน ฮาก ซึ่งแสดงความเชื่อมั่นต่อตัวเขา เทน ฮาก ชอบนักเตะที่แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าบนสนามตลอดเวลาเพื่อชัยชนะ และเขาได้เซ็นเตอร์แบ็กคนหนึ่งที่จะทำแบบนั้น""บางคนอาจชี้ข้อด้อยตรงส่วนสูง 5 ฟุต 9 นิ้ว แต่เขาน่าจะปรับตัวกับ พรีเมียร์ ลีก และสนุกกับความท้าทาย รวมถึงความภูมิใจอย่างมหาศาลของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งเติบโตจากทีมเยาวชน ลงเล่นนัดแรกให้ นีเวลล์ส โอลด์ บอยส์ ซึ่งมาค้าแข้งพรีเมียร์ ลีก""ผม (เจมส์ โรว์) มั่นใจในฐานะกองหลังคนหนึ่ง เขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งระดับสโมสรและทีมชาติ"มาร์ติเนซ มีส่วนร่วมกับ 4 ประตู ฤดูกาลที่แล้ว (1 ประตู กับ 3 แอสซิสต์) มากกว่ากองหลัง ยูไนเต็ด ทุกคนถึงแม้ฉายาของ มาร์ติเนซ ดูเหมือนนักเตะสายบู๊ หรือขาโหด ทว่าเขาโดนใบเหลืองแค่ 6 ใบ ตลอด 36 เกม รวมทุกรายการ ฤดูกาล 2021-22 น้อยกว่า ลุค ชอว์ (11), แม็กไกวร์ (9), และเท่ากับ ดิโอโก ดาโลต์ และ ราฟาเอล วารานมาร์ติเนซ ให้สัมภาษณ์ "เดอะ มิร์เรอร์" หนังสือพิมพ์ของอังกฤษ เดือนกรกฎาคม "ผมถูกเรียกว่า คาร์นิเชโร (the Butcher) แห่งอัมสเตอร์ดัม เราชาวอาร์เจนตินาทำทุกอย่างด้วยแพสชัน และเมื่อผมลงสนาม ผมสู้ทุกจังหวะ หากผมต้องข้ามศพใคร ผมก็จะทำ""ผมต้องการชนะการแย่งบอล 50-50 เพราะผมรู้ว่าผมสู้เพื่อหาค่าอาหารสำหรับสมาชิกครอบครัวทุกคน และเพือนๆ นั่นคือความรู้สึกที่ติดตัวผม และชาวอาร์เจนตินาทุกคน มันเปรียบดั่งแรงกระตุ้นที่ผมอธิบายไม่ได้"มาร์ติเนซ กลายเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคนที่ 6 เฉพาะทีมชุดใหญ่ ต่อจาก แม็กไกวร์, วาราน, วิคเตอร์ ลินเดอเลิฟ, เอริค ไบญี และ ฟิล โจนส์การย้ายมาของ มาร์ติเนซ น่าจะเห็นการปรับบทบาทของเซ็นเตอร์แบ็ก เทน ฮาก ชอบระบบ 4-3-3 ดังนั้นจึงมีโควตาสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กแค่ 2 คนไซมอน สโตน ผู้สื่อข่าว "บีบีซี" กล่าว "การกระทำสำคัญกว่าคำพูด เขา (เทน ฮาก) ไม่ได้พูดอะไรมากมายเกี่ยวกับ แม็กไกวร์ เขายืนยันว่า แม็กไกวร์ จะเป็นกัปตันทีม แต่ไม่ได้อธิบายเหตุผล หรือสิ่งที่เขาเห็นจาก แม็กไกวร์""อย่างไรก็ตาม เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด ซึ่งบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น แม็กไกวร์ เล่นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้าย ตลอดการค้าแข้งที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด และ ลินเดอเลิฟ อยู่ด้านขวา""ตามเกมอุ่นเครื่องชนะ เมลเบิร์น วิคตอรี 4-1 พวกเขาสลับตำแหน่งกัน ไม่มีคำอธิบายใดๆ แต่เหตุผลค่อนข้างชัดเจน""ลิซานโดร มาร์ติเนซ เป็นเซ็นเตอร์แบ็กด้านซ้าย นั่นเป็นตำแหน่งของเขาตอนร่วมงาน เทน ฮาก ที่อาแจ็กซ์ พิจารณาวิธีการ มันชัดเจนว่า มาร์ติเนซ จะได้ยืนตรงนั้น"