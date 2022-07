“รถถัง” สุดปลื้มบทบาทใหม่ ทำหน้าที่เผยแพร่วิชามวยไทยในอเมริกา

ถือเป็นอีกหนึ่งนักมวยไทยระดับท็อป ที่สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักทั่วอเมริกาอีกครั้ง สำหรับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่วิชามวยไทยบนแผ่นดินลุงแซม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีนักกีฬาชื่อดังในสังกัด วัน แชมเปียนชิพ หลายคน ทั้ง ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน, เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส และ ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย ที่ทำหน้าที่วิทยากรเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย ให้กับบรรดาแฟนคลับในอเมริกา ได้เรียนรู้วิชาจากต้นตำรับขนานแท้อย่างใกล้ชิดรวมถึงล่าสุด รถถัง ก็ได้ตามรอยเพื่อนร่วมสังกัด ONE เหินฟ้าไปเปิดสัมมนามวยไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งผลตอบรับก็ดีเกินคาด เมื่อมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาอย่างคับคั่งตลอด 7 วัน ทั้งใน เท็กซัส และ นิวยอร์ก ซึ่งกำปั้นวัย 24 ปีจากพัทลุง ก็ได้ถ่ายทอดทักษะพื้นฐานมวยไทยที่ถูกต้องแบบไม่มีกั๊ก“นี่ถือว่าเป็นการไปสัมมนามวยไทยในต่างประเทศของผมครั้งแรกครับ ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับ เพราะมันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากการชกมวย แถมผลตอบรับก็ค่อนข้างดี ผมก็ไม่คิดว่าคนที่นี่จะชอบเรามากขนาดนี้ แต่ละยิมที่มีคนเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 60 คน”“ผมพยายามถ่ายทอดทุกอย่างที่เกี่ยวกับมวยไทยให้ได้มากที่สุดครับ รวมถึงพยายามอธิบายให้เขาเปลี่ยนความคิดด้วยว่า การจะเป็นนักมวยอาชีพได้ ต้องรู้จุดที่สำคัญที่สุดนั่นคือพื้นฐาน ถ้าเขาไม่มีพื้นฐานที่ดี ก็ไม่สามารถต่อยอดไปสู่เทคนิคต่าง ๆ ได้ เช่น เข่าลอย หรือการเตะก้านคอได้”นอกจากนี้ รถถัง ยังเผยอีกว่า รู้สึกเซอร์ไพรส์และปลาบปลื้มแบบสุด ๆ ที่เห็นแฟนมวยมะกันต้อนรับแบบอุ่นหนาฝาคั่ง และในอนาคต หากมีเวลาเว้นว่างจากโปรแกรมการชก ก็พร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอ สำหรับการเดินทางไปจัดสัมมนามวยไทยในต่างแดนครั้งต่อ ๆ ไป“เรื่องที่รู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่สุดก็คือ ผมไม่คิดเลยว่าคนในอเมริกาจะให้การต้อนรับมวยไทยดีขนาดนี้ครับ ถึงแม้เขาจะเป็นชาวต่างชาติ แต่ก็รักและอยากสืบสานกีฬามวยไทยของเราให้อยู่ต่อไปนาน ๆ ก็เลยทำให้ผมรู้สึกแฮปปี้มากครับ”“ส่วนในอนาคตผมยังเปิดกว้างนะครับ สำหรับการสัมมนามวยไทยในต่างประเทศ แต่ต้องเป็นช่วงหลังจากชกเสร็จแล้วเท่านั้น ตอนนี้ก็มีหลายคนมาทาบทามเข้ามาแล้วทั้ง ดูไบ ไอร์แลนด์ และอีกหลาย ๆ ที่ ก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งครับ”สำหรับ รถถัง จะมีคิวพบกับ “ซาวาส ไมเคิล” ในการแข่งขันรอบตัดเชือก ของสาย เอ ในศึก ONE 161: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.นี้ โดยผู้ชนะของคู่นี้จะเข้าสู่รอบชิงฯ ไปพบกับผู้ชนะในสาย บี ระหว่าง "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" และ “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” ต่อไปแฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 161: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 8.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 นอกจากนี้ ยังสามารถจองบัตรชมสดในสนาม ณ ประเทศสิงคโปร์ได้ที่ TICKETMASTER.SG