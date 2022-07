“แสตมป์” เก็งผล อริเก่า “เจเน็ต ท็อดด์" ปะทะ "ลารา เฟอร์นานเดซ" ศึก ONE 159

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” เชื่อว่าบนสังเวียนอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ แม้ “เจเน็ต ท็อดด์” จะมีดีกรีและชื่อชั้นที่เหนือกว่า “ลารา เฟอร์นานเดซ” ก็ตาม ก่อนที่ทั้งคู่จะชิงแชมป์โลกเฉพาะกาล ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต ในศึก ONE 159: ไรเนียร์ VS วิตาลี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันที่ 22 ก.ค.65สำหรับ แสตมป์ ถือเป็นคู่ปรับเก่า ที่รู้จักฝีไม้ลายมือของ เจเน็ต เป็นอย่างดี เพราะเคยปะทะกันมาแล้ว 2 ครั้งก่อนหน้านี้ทั้งในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง โดยถูกนักสู้สาวจากแดนมะกัน กระชากเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต ไปจากอ้อมกอดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563โดยก่อนที่ เจเน็ต จะกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้ง เพื่อดวลเดือดกับ “ลารา เฟอร์นานเดซ” คู่ปรับสาวจากสเปน อดีตแชมป์ WBC มวยไทย และแชมป์ ISKA โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะกาล ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวตเป็นเดิมพันล่าสุด แสตมป์ ได้สวมบทกูรูจำเป็นวิเคราะห์ว่า ถึงแม้ เจเน็ต จะมีภาษีเหนือกว่าในการเป็นผู้ชนะ แต่เมื่ออยู่บนสังเวียนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น อยู่ที่ว่าใครจะสามารถวางแผนการชกได้ดีกว่ากัน“ต้องยอมรับว่า เจเน็ต เป็นนักมวยที่แข็งแรงมากค่ะ กล้ามเนื้อเขาแน่นและฟิตร่างกายมาอย่างเต็มที่ ประกอบกับเป็นเขาเป็นคนที่มีไหวพริบดี สามารถคิดไปต่อยไปได้ ส่วน ลารา เท่าที่หนูได้คุยกับ สมิลลา (ซันเดลล์) มาก่อนหน้านี้ ก็รู้มาว่าเขาเป็นนักมวยที่ฝีมือคนหนึ่ง แต่โดยรวมแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับ เจเน็ต ในตอนนี้ค่ะ”“แม้หนูจะมองว่าฟอร์มของ เจเน็ต เหนือกว่าค่อนข้างมาก แต่บนสังเวียนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นค่ะ ไม่แน่ว่า เจเน็ต อาจจะแพ้ก็ได้ ก็ต้องรอลุ้นกันบนเวทีกันอีกครั้งค่ะ ว่าใครจะทำได้ดีกว่ากัน”แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 159: ไรเนียร์ vs วิตาลี ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.