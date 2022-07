เจอกันแน่ “น้องโอ๋ vs เลียม” ได้ฤกษ์ชิงเข็มขัด ศึก ONE 27 ส.ค.

แชมป์โลกฆ่าไม่ตาย “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” พร้อมบู๊เดือดผู้ท้าชิง “เลียม แฮร์ริสัน” โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เป็นเดิมพัน ในฐานะคู่รองของศึก ONE 161: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II ซึ่งจะถ่ายทอดสดในช่วงไพร์มไทม์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 27 ส.ค. เวลา 8.00 น. ตามเวลาประเทศไทยสำหรับ น้องโอ๋ แชมป์โลกเจ้าตำนานมวยไทยวัย 35 ปี ยังคงทำผลงานได้อย่างคงเส้นคงวา นับตั้งแต่ขึ้นครองบัลลังก์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 โดยผ่านการป้องกันแชมป์โลกมาแล้ว 5 ครั้ง และจะลงป้องกันเข็มขัดอีกครั้งปลายเดือน ส.ค.นี้โดยครั้งนี้ น้องโอ๋ จะได้วัดความแข็งแกร่ง “Hitman” เลียม แฮร์ริสัน ที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขึ้นหม้อแบบสุด ๆ เก็บชัยชนะมาแล้ว 3 ไฟต์ติดต่อกันใน ONE โดยเฉพาะผลงานชิ้นโบว์แดงไฟต์ล่าสุด ด้วยการพลิกเกมเอาชนะ “เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” มาได้แบบสุดมันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้คว้าตั๋วขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงคนใหม่ของ น้องโอ๋ อย่างเป็นทางการอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของศึกนี้คือการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (61.2 กก.) ระหว่างซุปตาร์นักบู๊ขวัญใจชาวไทย “ดิไอรอนแมน” รถถัง เมืองจิตรนนท์ และมวยหนุ่มจากไซปรัส “ซาวาส ไมเคิล” ที่ต่างฝ่าด่านรอบแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนได้มาเผชิญหน้ากันในรอบนี้นอกจากนี้ เรายังจะได้เห็นการกลับมาของ "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" ที่ชวดลงแข่งในรอบแรก ศึกมวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ เพราะป่วยกะทันหัน โดยจะวนมาเจอกับ "อาเมียร์ นาซิรี" ที่ได้รับโอกาสเข้าสู่การแข่งขันอีกครั้ง โดยทั้งคู่จะสู้กันในฐานะคู่สำรองของทัวร์นาเมนต์ส่วนคู่เอกของรายการจะเป็นการเปิดศึกล้างตาสนั่นโลกระหว่าง “อาเดรียโน โมราเอส” แชมป์โลกคนปัจจุบันกับ “ดิมิเทรียส จอห์นสัน” แชมป์โลกการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) 12 สมัย โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต (61.2 กก.) เป็นเดิมพันเช่นเดียวกับครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้เผชิญหน้ากันมาแล้วแฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 161: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II ในวันศุกร์ที่ 27 ส.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 8.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 นอกจากนี้ ยังสามารถจองบัตรชมสดในสนาม ณ ประเทศสิงคโปร์ได้ที่ TICKETMASTER.SGคู่เอก อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส (ชิงแชมป์โลก การต่อสู้แบบผสมสาน รุ่นฟลายเวต)คู่รอง น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว vs เลียม แฮร์ริสัน (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs ซาวาส ไมเคิล (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบรองชนะเลิศ)มาร์คัส อัลเมดา vs คิริลล์ กรีเชนโก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต)อาเมียร์ อาลิอัคบารี vs มาวโร เซริลลี (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต)โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี vs อาเมียร์ นาซิรี (คู่สำรอง มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต)อิตซูกิ ฮิราตะ vs หลิน เฮอจิน (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)ไดแอนดรา มาร์ติน vs แอมเบอร์ คิตเชน (มวยไทย แคตช์เวต 58 กก.)