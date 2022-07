"ตูเคิล" ตอบด้วยรอยยิ้ม!! อุบแผน "เชลซี" คว้า "โรนัลโด้" ยืนหัวหอก

โธมัส ตูเคิล กุนซือ เชลซี ส่งยิ้มแฝงเลศนัย แล้วตอบคำถามแฟนบอลคนหนึ่ง "ผมจะไม่บอกคุณ" กรณีสโมสรจะเซ็นสัญญา คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังโปรตุกีส ซัมเมอร์นี้หรือไม่อนาคตขอ โรนัลโด้ ที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังไม่มีความชัดเจน หลังแจ้งขอการย้ายจากถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด ครั้งที่ 2 ช่วงเปิดตลาดซื้อ-ขายฤดูร้อนจอมถล่มประตูวัย 37 ปี เกรงว่าตนจะไม่มีโอกาสลุ้นแชมป์ระดับเมเจอร์ เนื่องจาก ยูไนเต็ด ชวดโควตา ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 2022-23 หลังย้ายกลับจาก ยูเวนตุส ซีซันแรก จึงตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรของยุโรป รวมถึง "สิงโตน้ำเงินคราม""ดิ แอธเลติก" รายงานเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา "เดอะ บลูส์" กำลังพิจารณาเซ็นสัญญา โรนัลโด้ อย่างไรก็ตาม "เดลี เมล" เข้าใจว่า บิ๊กบอสชาวเยอรมัน ต้องการแนวรุกที่มีความคล่องตัวและเคลื่อนที่เยอะๆตามคลิปวิดีโอซึ่งถูกแคปโดยผู้ใช้อินสตาแกรม "@chelsea_tid" ระบุ อดีตเทรนเนอร์ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ และ ปารีส แซงต์ แชร์แมง ปฏิเสธตอบกระแสข่าวลือเชื่อมโยงกับ โรนัลโด้ ด้วยรอยยิ้มขณะกำลังแจกลายเซ็นกองเชียร์ ตูเคิล วัย 48 ปี ถูกแฟนคนหนึ่งตั้งคำถามว่า "เราจะเซ็นสัญญา คริสเตียโน โรนัลโด้ หรือเปล่า" แล้วตอบกลับด้วยรอยยิ้มแล้วตอบว่า "ผมไม่บอกคุณหรอก (I will not tell you)""สิงโตน้ำเงินคราม" กำลังต้องการศูนย์หน้าตัวเป้า หลังปล่อย โรเมลู ลูกากู ดาวยิงไซส์ยักษ์ ซึ่งทะลวงตาข่าย 8 ประตู เฉพาะ พรีเมียร์ ลีก ซีซันที่ผ่านมา กลับคืน อินเตอร์ มิลาน แบบยืมตัวเจ้าของรางวัล "บัลลง ดอร์" 5 สมัย ซัลโว 24 ประตู ฤดูกาลที่แล้ว พิจารณาตามหน้าเสื่อจะเห็นว่า เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ขาดหายของ ตูเคิลอย่างไรก็ตาม ตูเคิล กังวลว่าการคว้า อดีตนักเตะ รีล มาดริด จะส่งผลกระทบต่อแผนการทำทีม ด้านการสลับตำแหน่ง และความคล่องตัวของแดนหน้าเหมือนปรัชญาของ เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือ ลิเวอร์พูล