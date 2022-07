เปิดรายชื่อ 14 ทัพลูกยางสาวไทย บินสู้ศึก "เนชั่นส์ลีก ไฟนอล"

วันที่ 10 กรกฎาคม เวลา 20.30 น. ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่กรุงอังการา ประเทศตุรเคีย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2022 รอบสุดท้ายทัพสาวไทยจบด้วยอันดับที่ 8 ในการแข่งขันรอบแรก จากผลงาน 12 นัด ชนะ 5 แพ้ 7 มี 15 คะแนน ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายทีมชาติไทยออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK69 เวลา 23.00 ไปถึงอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย เวลา 05.15 ของวันที่ 11 ก.ค. (เวลาท้องถิ่น) และต่อเครื่องด้วยเที่ยวบิน TK2118 เวลา 07.00 ถึงเมืองอังการา ประเทศตุรเคีย เวลา 08.00(เวลาท้องถิ่น)การแข่งขันในรอบสุดท้าย จะแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยทีมสาวไทยจะลงสนามพบกับ เจ้าภาพ ตุรเคีย ในวันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 22.30 น. ตามเวลาในประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม1. พรพรรณ เกิดปราชญ์ (กัปตันทีม) (S no .3)2.สิริมา มานะกิจ (S no. 23)3. ปิยะนุช แป้นน้อย (L no .2)4. สุพัตรา ไพโรจน์ (L no. 20)5.หัตถยา บำรุงสุข (MB no.12)6. จรัสพร บรรดาศักดิ์ (MB no .9)7. แก้วกัลยา กมุลทะลา (MB no.15)8. ฑิชาญา บุญเลิศ (S no. 17)9.อัจฉราพร คงยศ (OH no. 18)10.ชัชชุอร โมกศรี (OH no. 19)11.สุทัตตา เชื้อวู้หลิม (OH no. 14)12.ศศิภาพร จันทวิสูตร (OH no. 25)13. พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (OP no.16)14.ธนัชชา สุขสด (OP no. 21)เจ้าหน้าที่ทีมผู้จัดการทีม: สมชาย ดอนไพรยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอน: ดนัย ศรีวัชรเมธากุลผู้ฝึกสอน: ชำนาญ ดอกไม้ และ ธีรศักดิ์ นาคประสงค์แพทย์ประจำทีม: อี๊ด ลอประยูรนักกายภาพบำบัด: ทิพย์รัตน์ แก้วใสเจ้าหน้าที่นวดประจำทีม: สุจิตรา ขรรค์ศรผู้สื่อข่าวประจำทีม : อโนมา ทองมโนกูร