AIS 5G อวดความพร้อมเครือข่าย-อุปกรณ์ ถ่ายทอดสด "แดงเดือด" นัดประวัติศาสตร์ที่ไทย

AIS 5G ชวนคนไทยเคาท์ดาวน์สู่การแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ แมนยูฯ ปะทะ ลิเวอร์พูล ยืนยันความพร้อมเต็มที่ ทั้งเครือข่าย และระบบการถ่ายทอดสดบน AIS PLAY ทุกช่องทาง เพื่อคนไทยเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่การแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ศึกแดงเดือดในไทยกับรายการ “THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่กำลังมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้ AIS 5G ในฐานะผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันรายเดียวในไทย เตรียมความพร้อมให้ลูกค้าได้รับชมการแข่งขันแบบจัดเต็มผ่านทาง AIS PLAY ในทุกช่องทาง รวมถึงการเปิดประสบการณ์ดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีถ่ายทอดสดแบบ 360 องศา ผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS 5G PLAY VR เสมือนกับได้นั่งชมแบบติดขอบสนามจริงแห่งแรกในไทยอีกด้วย นอกจากนี้ AIS ยังเสริมความพร้อมของโครงข่ายสัญญาณบริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถาน เพื่อให้แฟนบอลที่เดินทางไปรับชมการแข่งขันเล่นโซเชียลได้ไม่สะดุด อุ่นใจ ตลอดการรับชมนายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS กล่าวว่า “สำหรับการแข่งขัน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ในครั้งนี้ ทาง AIS ได้ลิขสิทธิ์แบบเอ็กคลูซีฟรายเดียวในไทยในการถ่ายทอดสดศึกแดงเดือดดังกล่าว ผ่านทาง AIS PLAY เพื่อเป็นการเติมเต็มให้แฟนบอลทั้ง 2 ทีมไม่พลาดในช่วงเวลาสำคัญ วันนี้เราได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของสัญญาณโครงข่ายการถ่ายทอดสด เทคโนโลยีการถ่ายทอดแบบ 360 องศา รวมถึงได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเน็ตเวิร์คที่บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานที่คาดว่าจะมีแฟนบอลจำนวนมากเดินทางมารับชมการแข่งขันนัดประวัติศาสตร์นี้”สำหรับลูกค้า AIS ที่มีตั๋วเข้าชมการแข่งขัน สามารถเตรียมพร้อมลงทะเบียนยืนยันการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล่วงหน้าก่อนเข้าชมการแข่งขัน ได้ทาง https://thematch2022.thaiticketmajor.com ในส่วนของการถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY ไม่ได้ถ่ายทอดการแสดงช่วงเปิดสนามของ แจ็คสัน หวัง โดยลูกค้าสามารถรับชมศึกแดงเดือดได้ฟรีเฉพาะในส่วนของการแข่งขันเท่านั้น ผ่านทาง AIS PLAY ในทุกช่องทาง ดังนี้- บนมือถือหรือแท็บเล็ต : สามารถดาวน์โหลดแอปฯ AIS PLAY ผ่านทาง https://m.ais.th/fbLTM จากนั้นเลือกเมนู Log in ตามด้วยใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP โดยแนะนำให้ดาวน์โหลดและเช็คเวอร์ชันของแอปฯตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้- เว็บไซต์ : ลูกค้าสามารถเข้าชมผ่านเว็บไซต์ [ais.th/aisplay]ais.th/aisplay จากนั้นเลือกเมนู Log in ตามด้วยใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP- AIS Playbox สำหรับลูกค้า AIS Fibre ที่สามารถเข้าชมศึกแดงเดือดได้ โดยคลิกที่ Banner บนหน้าจอได้ทันที- รับชมการถ่ายทอดสดแบบแบบ 360 องศา ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอป AIS 5G PLAY VR ผ่านทาง https://m.ais.th/VRfbTM โดยแนะนำให้ดาวน์โหลดและเช็คเวอร์ชันของแอปฯตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม“ชาว AIS ทุกคนยืนยันความพร้อมในการส่งมอบประสบการณ์ระดับโลกจากฟุตบอลคู่หยุดโลกนี้อย่างเต็มที่ โดยจะมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ เพื่อรองรับให้การถ่ายทอดสดการแข่งขัน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด” นายปรัธนา กล่าวทิ้งท้าย