"ONE" ควง "แฟร์เท็กซ์ ไฟต์" จัด Road To ONE Thailand มวยมันพันธุ์ EXTREME

วัน แชมเปียนชิพ™ (ONE) และ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน จัดงานแถลงข่าว Fairtex Fight Road To ONE Thailand มวยมันพันธุ์ EXTREME ที่สตูดิโอ 9 อาคาร 7 ช่อง 7HD เพื่อประกาศจัดการแข่งขัน ทัวร์นาเมนต์มวยไทย 3 รายการ เริ่มนัดแรก 6 สิงหาคม 2565ในงานแถลงข่าว Fairtex Fight Road To ONE Thailand มวยมันพันธุ์ EXTREME มีนักมวยไทยชายและหญิง จำนวน 24 คนใน 3 รุ่นน้ำหนัก พร้อมใจเผยโฉมต่อหน้าสื่อมวลชน และเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมเปิดศึกทัวร์นาเมนต์ Fairtex Fight Road To ONE Thailandมวยมันพันธุ์ EXTREME โดยมีเป้าหมายที่จะพิชิตสัญญาเป็นนักกีฬาในสังกัด วัน แชมเปียนชิพ ซึ่งมีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 3.5 ล้านบาท ในปัจจุบันนักมวยไทยที่จะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ แบ่งเป็น 3 รุ่นน้ำหนัก รุ่นละ 8 คน ดังนี้มวยไทย รุ่นอะตอมเวตหญิง 52 กก.​ รอบก่อนรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 แพนเค้ก เกียรติธงยศ (ไทย) vs กำไลเพชร พ.เพลินจิต (ไทย)คู่ที่ 2 น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์ (ไทย) vs ลมมณี เดอะเลเจนด์ อารีน่า (ไทย)คู่ที่ 3 เซเลสต์ ภูเก็ตสิงห์มวยไทย (ออสเตรเลีย) vs เพชรสีนิล ส.พวงทอง (ไทย)คู่ที่ 4 ไทหงาน เล (อเมริกา) vs ดวงดาวน้อย ลูกทรายกองดิน (ไทย)มวยไทย รุ่นฟลายเวตชาย 61 กก. รอบก่อนรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 สตาร์บอย เพชรเกียรติเพชร (ไทย) vs เพชรสีหมอก พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม (ไทย)คู่ที่ 2 ซ่อนรัก ศิษย์ ปจว. (เมียนมาร์) vs ทิว แฟร์เท็กซ์คู่ที่ 3 เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด 99 (ไทย) vs ตะเภาทอง สิงห์มาวิน (ไทย)คู่ที่ 4 ไท สจ.เปี๊ยกอุทัย (ไทย) vs มรดกเพชร เพชรยินดีอคาเดมีมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตชาย 70 กก. รอบก่อนรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 ทะเลทอง ส.ธนาเพชร (ไทย) vs ยอดภูผา ต.โยธา (ไทย)คู่ที่ 2 กวางตุ้ง เรียลไฟต์เตอร์ (ไทย) vs ยอดไอคิว พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม (ไทย)คู่ที่ 3 อวตาล ต.หมอศรี (ไทย) vs วันเฉลิม นวลทองสนุ๊กเกอร์ (ไทย)คู่ที่ 4 หวง เฟย หง (จีน) vs แก่นนรสิงห์ ดีเอ็นเอ ไทยแลนด์ (ไทย)สำหรับสถานที่จัดการแข่งขันจะมีขึ้นที่สนามมวยเวทีลุมพินีซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมในระดับโลกโดยถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมที่มีผู้ชมมากที่สุดของประเทศไทย ภายใต้การผลิตของ บ. เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น. - 12.00 น. โดยการแข่งขัน Fairtex Fight Road To ONE Thailand มวยมันพันธุ์ EXTREME นี้ จะมีทั้งหมด 3 รอบด้วยกัน แบ่งเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม และเสาร์ที่ 13 สิงหาคม รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน และรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคมนี้นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาชื่อดังจาก ONE มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานด้วยได้แก่ แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งหญิง แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตหญิง “สมิลลา ซันเดลล์” "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์", อดีตผู้ท้าชิง และอันดับ 1 แรงกิงมวยไทยรุ่นแบนตัมเวต "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์", อันดับ 1 แรงกิงมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" และอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต "พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม""นายชาตรี ศิษย์ยอดธง" ประธานและซีอีโอของ ONE กล่าวว่า "เปรม บุษราบวรวงศ์ และ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน ได้ทำสิ่งที่มหัศจรรย์ในการส่งเสริมมวยไทย ซึ่งประเทศไทยมีนักมวยฝีมือฉกาจแฝงอยู่มากมาย โดยทัวร์นาเมนต์ Road To ONE Thailand มวยมันพันธุ์ EXTREME ภายใต้ความร่วมมือของ ONE และ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน จะทำให้เราค้นพบเพชรเม็ดงาม ซึ่งจะเป็นดาวดวงใหม่ของประเทศไทยต่อไป โดยที่ผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ทั้ง 3 รุ่นจะได้รับสัญญานักกีฬามูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือกว่า 3.5 ล้านบาทในปัจจุบัน) จาก วัน แชมเปียนชิพ”"เปรม บุษราบวรวงศ์" ซีอีโอของแฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน กล่าวว่า “นี่เป็นโอกาสทองของนักมวยไทยที่จะได้ก้าวขึ้นไปแสดงศักยภาพบนเวทีระดับโลก โดย Fairtex Fight Road To ONE Thailand มวยมันพันธุ์ EXTREME เชิญชวนนักมวยไทยจากทุกค่าย และทุกสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน ทุกคนมีสิทธิ์และโอกาสเท่าเทียมกัน ภารกิจของผมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ คุณชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปียนชิพ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้จับมือกันผลักดันโครงการนี้ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรเพื่อเปิดเส้นทางใหม่ให้นักมวยไทย ภายใต้โครงการ Fairtex Fight Road to ONE Thailand มวยมันพันธุ์ EXTREME ทางช่อง 7HD ครับ”