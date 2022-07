“เสมาเพชร” รอล้างตา “ฤทธิ์เทวดา” ศึก ONE 160

“ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ เตรียมทำศึกรีแมตช์กับ “ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี” เพื่อลบรอยแค้นให้หายคาใจ ขณะที่สองยอดกำปั้นแห่งรุ่นฟลายเวต "ซุปเปอร์เล็ก-พันธ์พยัคฆ์" ก็ได้คิวลุยศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์เช่นกันในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ ในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.นี้สำหรับ เสมาเพชร และ ฤทธิ์เทวดา เคยทำศึกสายเลือดกันมาแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2564 ซึ่ง ฤทธิ์เทวดา เป็นฝ่ายสับศอกพิฆาตเอาชนะไปได้ในยกที่ 2 เท่านั้น พร้อมกับฝากรอยแค้นให้กับ เสมาเพชร เอาไว้นานกว่าครึ่งปี กระทั่งล่าสุดทั้งคู่ก็ได้คิวกลับมาล้างตากันอีกครั้งในศึกนี้ด้าน “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” กลับขึ้นสังเวียนในการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบรองชนะเลิศ สาย บี ปะทะกับ “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” จากบราซิล ซึ่งผู้ชนะของคู่นี้จะพบกับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หรือ “ซาวาส ไมเคิล” ในรอบชิงชนะเลิศต่อไปส่วน “ยอดมวย 3 พ.ศ.” พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ จะพบกับ “แชร์ซอด คาบูทอฟ” นักชกชาวคีร์กีซสถาน เพื่อชิงเก้าอี้สำรองศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ในไฟต์นี้เช่นกันขณะที่อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ห้ามพลาด นั่นคือการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ถึงสองเส้นด้วยกัน โดย “อ็อก เร ยุน” เจ้าบัลลังก์รุ่นไลต์เวต (MMA) จะเปิดศึกเดิมพันกับแชมป์เก่า “คริสเตียน ลี” ในฐานะคู่เอก ส่วนอีกคู่ “ธานฮ์ เล” ราชันรุ่นเฟเธอร์เวต (MMA) จะดวลเดือดกับผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งของแรงกิงอย่าง “ถัง ไค” เป็นคู่รองของรายการแฟน ๆ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสด ศึก ONE 160: อ็อก VS คริสเตียน ได้ในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่คู่ในรายการคู่เอก อ็อก เร ยุน vs. คริสเตียน ลี (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต)คู่รอง ธานฮ์ เล vs. ถัง ไค (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต)ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 vs. วอลเตอร์ กอนซาลเวส (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบรองชนะเลิศ)พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ vs. แชร์ซอด คาบูทอฟ (คู่สำรอง มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต)เซบาซเตียน คาเดสตัม vs. ยูรี ลาปิคัส (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต)ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี vs. เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)คู่นำรายการพอล เอลเลียต vs. มาร์ติน บาทัวร์ (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)อาเมียร์ ข่าน vs. คีอานู ซูบบา (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)ธาเลส นาคัสซู vs. คันธราช อากาซา (MMA รุ่นฟลายเวต)วาลเดียร์ โรดริเกส vs. เรนาโต คานูโต (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต)