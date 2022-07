นัดนี้ต้องชนะ ไม่งั้น ชมพู่ อด / กษิติ กมลนาวิน ราชวังสัน

ทีมนักตบสาวไทยได้เข้าสู่ รอบฟายน่อล 8 ทีม วอลเล่ย์บอลหญิง เนเชิ่นส์ ลีก (2022 FIVB Volleyball Women's Nations League) ได้อย่างหวุดหวิดเป็นครั้งแรก โดยเข้ามาเป็นอันดับที่ 8 พอดี แต่เมื่อนับตัวเลขสถิติการตบทำคะแนนรวม 12 เกมจาก รอบแรก นั้น นักตบสาวไทยทำไป 994 คะแนน มันมากกว่าสถิติของนักตบสาวอเมริกา แช้มพ์ 3 สมัย ซึ่งจบรอบแรกด้วยอันดับ 1 ที่ทำได้เพียง 961 คะแนนก็แล้วกัน แต้มเสียอย่าไปนับเลยครับ เราแย่กว่าเขาเยอะมันก็คล้ายกับ ฟุตบอล ทัวร์นาเม้นท์ ที่จัดอันดับด้วยการคิดคะแนน ชนะ เสมอ แพ้ ผลต่างประตู ได้-เสีย นำมาเปรียบเทียบกัน ในวอลเล่ย์บอล เนเชิ่นส์ ลีก รอบแรก แต่ละทีมต้องแข่งกันรวม 12 แม็ทช์ แต่ละแม็ทช์ทีมใดชนะถึง 3 เซ็ทก่อน เกมจบ เซ็ทหนึ่งก็ต้องทำถึง 25 แต้ม โดยต้องมี 2 แต้มห่าง ไม่เช่นนั้นก็ต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆ ถ้าต้องมีเซ็ทที่ 5 ก็เล่นเพียง 15 แต้มพอ ซึ่งต้องมี 2 แต้มห่างเช่นกัน ทีมที่ชนะ 3 เซ็ทรวดหรือ 3-1 เซ็ทได้ 3 คะแนน ทีมแพ้ไม่ได้คะแนน แต่ถ้าชนะ 3-2 เซ็ท ทีมชนะได้แค่ 2 คะแนน ทีมแพ้มี 1 คะแนนหากมี 2 ทีมหรือมากกว่านั้นมีคะแนนเท่ากันก็มาดูที่อัตราส่วนของจำนวน เซ็ทชนะ กับ เซ็ทแพ้ เอามาหารกันเรียกว่า เซ็ท เรชิโอ (Set ratio) ถ้ายังเท่ากันอีกก็ดูต่อไปที่อัตราส่วนของ คะแนนได้-เสีย หารกันอีกเรียกว่า พ้อยน์ท เรชิโอ (Point ratio) ทีมใดมี เรชิโอ ดีกว่าก็ได้อันดับดีกว่า ถ้ายังเสมอกันอีกก็ต้องมาดูจำนวนแม็ทช์ที่ชนะของ 2 ทีมนั้นเปรียบเทียบกัน แต่ถ้ามีมากกว่า 2 ทีมก็จะนำเฉพาะแม็ทช์ที่ทีมที่เกี่ยวข้องเจอกันเท่านั้นมาเปรียบเทียบกัน เจอกับทีมอื่นไม่เอาจบรอบแรก ทีมไทย ชนะ 5 แพ้ 7 โดยเอาชนะคู่แข่งแบบ 3 เซ็ทรวด 3 แม็ทช์ เก็บได้ 9 แต้มเต็ม ชนะแบบ 3-2 เซ็ท 2 แม็ทช์ เก็บได้ 4 แต้ม และแพ้ 2-3 เซ็ท อีก 2 แม็ทช์ แย่งมาได้อีก 2 แต้ม เซ็ทชนะ 22 แพ้ 25 เป็น เซ็ท เรชิโอ 0.880 แต้มตบได้ 994 เสีย 1049 พ้อยน์ท เรชิโอ 0.948 ดูตัวเลขตรงนี้ก็ถือเป็นทีมที่อ่อนที่สุดใน รอบฟายน่อล เปรียบกับ อเมริกา ทีมอันดับ 1 ชนะ 33 เซ็ท แพ้ 7 เซ็ท เซ็ท เรชิโอ อยู่ที่ 4.714 ทำแต้ม 961 เสีย 810 พ้อยน์ท เรชิโอ 1.186ส่วน ทูรกิเย (Türkiye) เจ้าภาพ ชนะ 7 แพ้ 5 มี เซ็ทชนะ 28 แพ้ 18 เซ็ท เรชิโอ 1.556 รั้งอันดับที่ 7 ซึ่งการติด 1 ใน 8 ทีมทำให้เขาได้สิทธิ์เป็นทีมวางอันดับ 1 และกลายมาเป็นคู่แข่งของ ไทย แทนทีมอันดับ 1 ที่แท้จริงอย่าง อเมริกา แม้จะเป็นโชคดีของเราที่ได้เจอทีมที่อ่อนที่สุดแล้วในบรรดา 7 ทีมคู่แข่ง แต่เรื่องเศร้าก็คือ ทูรกิเย เป็นทีมที่ตบทำคะแนนสูงสุด รวม 12 เกม ตบล้างตบผลาญฆ่าทีมคู่แข่งอย่างบ้าคลั่งไปถึง 1060 คะแนน เสีย 966 คะแนน ข่าวเศร้าอีกเรื่องก็คือ แม้จะเอาชนะ ทูรกิเย ได้เข้ารอบ 4 ทีม เราก็ต้องไปพบกับทีมนรกอย่าง อิตาลี ที่เพิ่งเอาชนะเรามาในนัดสุดท้ายของรอบแรก 3 เซ็ทรวดอย่างที่ไทยเราหมดทางสู้จริงๆโค้ชอ๊อด เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร อดีตนักวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทยและอดีตโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ในปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารใน สหพันธ์วอลเล่ย์บอลนานาชาติ (Fédération Internationale de Volleyball - FIVB) และเป็นรองประธานและเลขาธิการ สมาพันธ์วอลเล่ย์บอลแห่งเอเชีย (Asian Volleyball Confederation - AVC) บอกผมว่า ในแต่ละแม็ทช์นั้น ทีมชนะจะได้ 9,000 ยูเอ๊ส ด็อลเล่อร์ส ทีมแพ้รับไป 4,000 ยูเอ๊ส ด็อลเล่อร์ส แช้มพ์รายการนี้จะคว้าเงินรางวัลก้อนโต 1 ล้าน US$ รองแช้มพ์ได้ครึ่งเดียว อันดับ 3 ได้ 3 แสน และอันดับ 4 รับ 1.5 แสนนอกจากนั้น ยังมีรางวัล ผู้เล่นทรงคุณค่า (Most Valuable Player - MVP) รับเงิน 30,000 US$ ส่วนรางวัลอื่นๆรับรางวัลละ 10,000 US$ มี ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยม (Best Outside Hitters) 2 รางวัล ตัวตบบอลเร็วยอดเยี่ยม เป็นผู้เล่นตัวสกัดกั้นกลาง (Best Middle Blockers ) 2 รางวัล ตัวตบผสมยอดเยี่ยม เป็นตำแหน่งตรงข้ามกับตัวเซ็ท (Best Opposite) ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม (Best Libero) ตัวเซ็ทยอดเยี่ยม (Best Setter) ซึ่งนักตบสาวไทยที่มีลุ้นรางวัลใกล้เคียงที่สุดก็คือ ชมพู่ พรพรรณ เกิดปราชญ์ มือเซ็ทของไทยที่โชว์ฟอร์มนำอย่างห่างเลย อย่างไรก็ตาม โค้ชอ๊อด บอกว่าใครจะได้รับรางวัลในตำแหน่งต่างๆที่กล่าวมานั้น เขามีหลักเกณฑ์ว่า ทีมของตนต้องจบอยู่ใน 4 อันดับแรกนะครับ ไม่เช่นนั้นอด พูดถึงตัวเซ็ทยอดเยี่ยมนั้น นุสรา ต้อมคำ อดีตนักวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทยจาก บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เคยคว้ารางวัลนี้มาแล้วเมื่อปี 2012 สมัยที่ยังเป็น เวิร์ลด์ กร็องปรี ก็ต้องเอาใจช่วยให้ ไทย ชนะ ทูรกิเย ให้ได้ครับ งานนี้ พี่ทอม เทใจให้ ชมพู่ เต็มๆจร้าาาาา