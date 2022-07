“Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ชูถ้วยแชมป์ Thailand Super Series ที่บางแสน

“Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผนึกกำลังสู้ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน “Thailand Super Series 2022” อีเว้นท์แรกของปีในเทศกาลความเร็ว Bangsaen GrandPrix 2022 ขึ้นโพเดียมรับถ้วยแชมป์รุ่น Thailand Supercar GTM AM และถ้วยรางวัลทุกรุ่น นำโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ปิติ ภิรมย์ภักดี, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และกฤษฎิ์ วสุรัตน์ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2565 ณ บางแสนสตรีทเซอร์กิต จ.ชลบุรี“Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ยกทีมชุดใหญ่จัดเต็มในอีเว้นท์เปิดฤดูกาลความเร็วของ “Thailand Super Series 2022” แข่งขันกัน 2 เรซ ทีมลงสนามใน 3 รุ่น แบบสุดมันส์ยิ่งกว่าเดิม โดยในรุ่นการแข่งขัน Thailand Supercar GTM AM และ GTM ความสนุกดุโหดไม่แพ้กัน ทีมใช้รถ Lexus RC-F ลงสนามวัดพลังความเร็วตลอด 1 ชม.เต็ม จบการแข่งขันรถหมายเลข 24 ขับโดย ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ รับถ้วยแชมป์อันดับ 1 Thailand Super GTM AM และอันดับ 2 สำหรับถ้วย Thailand Supercar GTM ด้านนักขับรุ่นน้อง อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ หมายเลข 38 จบอันดับ 3 ทำให้ได้ถ้วยรางวัลประเภททีมอีกรางวัลในรุ่น Thailand Super Car GTC แข่งกัน 15 รอบไม่รอช้าจัดเต็มฝีมือและความเร็วใช้รถ Toyota Supra รถหมายเลข 69 ขับโดย กฤษฏิ์ วสุรัตน์ ก็ไม่ทำให้ผิดหวังอาศัยความสดและการตัดสินใจเฉียบคมคว้าอันดับที่ 2 หมายเลข 19 ขับโดยสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ทำผลงานได้ในอันดับที่ 4ส่วนรุ่น Thailand Super Car GT3 ด้วยรถ Lexus RC-F รุ่นนี้ถูกจับตาจากแฟนกีฬาความเร็วไม่น้อยเพราะเป็นการลงสนามภายใต้สังกัด “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” เป็นครั้งแรกของ ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี ใช้รถหมายเลข 12 ใช้เวลาขับเคี่ยว 1 ชม.เต็ม แม้ในสนามแรกรถหมายเลข 12 จะต้องออกจากการแข่งขันไปก่อน แต่ในเรซที่ 2 ต๊อด ปิติ ก็ไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง ใช้ประสบการณ์และฝีมือไล่แซงไต่อันดับพลิกสถานการณ์จบการแข่งขันไปแบบสุดมันส์ในอันดับที่ 3 ด้านรถหมายเลข 19 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และมานัต กุละปาลานนท์ ก็ทำผลงานได้ในอันดับที่ 7หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ กล่าวว่า “เป็นการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นมากครับ ทีมลงแข่งใน 3 รุ่น และเป็นสนามแรกที่คุณต๊อด-ปิติ มาลงขับรถ Lexus RC-F ในสังกัดของทีมฯ เราวางแผนการขับและทำผลงานได้อย่างดี ทีมงานทีมช่างเองก็เหน็ดเหนื่อยกันมาหลายวัน จบการแข่งขันวันนี้สามารถสร้างผลงานได้รับถ้วยรางวัลในทุกรุ่นแบบนี้ผมและทุกคนก็หายเหนื่อย และเพิ่มพลังใจพร้อมที่จะไปแข่งขันในสนามต่อไปให้ดีที่สุดครับ”ร่วมส่งกำลังใจให้ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์” ในโปรแกรมแข่งครั้งต่อไปรายการ RAAT Thailand Endurance International Championship 2022 สนามที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ร่วมติดตามชมและเชียร์ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand