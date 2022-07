4 นักขับคว้าชัยเปิดฉาก “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022” ที่บางแสน

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม ประธานจัดการแข่งขันและนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022 ชูแนวคิด “Pushing the limit to race your ambition” สนามแรกของฤดูกาลในงาน “บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2022” กับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบวันเมคเรซ บนสตรีทเซอร์กิต เลียบชายหาดบางแสน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ณ บางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรีออกสตาร์ทความมันส์สนามแรก ด้วยการกลับมาเยือนสนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต สนามแข่งเลียบชายหาดที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับโลก แต่เร้าใจด้วยความยากของแทร็คมีความกว้างจำกัด มีเส้นทางทั้งขึ้นและลงเขา โค้งหลายรูปแบบให้นักแข่งได้ท้าทายทุกขีดจำกัด ผ่านการแข่งขันที่พิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์โตโยต้าทั้ง 4 รุ่น เริ่มจากรุ่น ยาริส วันเมคเรซ อีโค่คาร์ยอดนิยมที่เปิดตัวลงสนามแข่งเต็มรูปแบบปีแรก ได้รับการตอบรับจากนักแข่งทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่อย่างล้นหลามสมัครเข้ามาประลองความแรงกันถึง 29 คัน โดยมี ปังปอนด์ อัครวุฒิ จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข 10 ร่วมลงสนาม ดุเดือดตั้งแต่สัญญาณไฟดับลงจนครบ 8 รอบ ผลปรากฏว่าอันดับ 1 คือ นรรัศมิ์ อภิวาท หมายเลข 25, อันดับ 2 คือ นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์ หมายเลข 39, อันดับ 3 คือ อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ หมายเลข 26, อันดับ 4 คือ ภูรีภัทร ลีฬหนันทน์ หมายเลข 68 และอันดับ 5 คือ กวิน วิทยฐานกรณ์ หมายเลข 89ด้านการแข่งขันรุ่น วีออส เลดี้ วันเมคเรซ รุ่นนี้ดวลความแรงของนักแข่งหญิง มี มารี เบรินเนอร์ จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข192 ร่วมลงสนาม ผลปรากฏว่าอันดับ 1 คือ กมลชนก บุญคร่ำ หมายเลข 199, อันดับ 2 คือ สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ หมายเลข 193, อันดับ 3 คือ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ หมายเลข188, อันดับ 4 คือ ปิยะวดี พฤฒิสาร หมายเลข 135 และอันดับ 5 คือ สาวิตรี กวางแก้ว หมายเลข 138ส่งต่อพลังความแรงให้กับรุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่งพลังแรงสะใจ ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ หมายเลข 44, อันดับ 2 คือ ธีรพันธ์ พรมขำ หมายเลข 22 และอันดับ 3 คือ ปัณฑ์นลิน ทวยเดช หมายเลข 28ต่อเนื่องความเร็วแรงของนักแข่งรุ่นใหญ่ โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ที่นอกจากจะมีรางวัลเป็นแชมป์ประจำสนามแล้ว ยังมีเดิมพันสำหรับแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ลงแข่งในรายการระดับอาชีพต่อไป ต่างคนต่างชิงชัยแบบไม่ลดละ ผลปรากฏว่าแชมป์ประจำสนามแรก อันดับ 1 คือ ณดล วัฒนธรรม หมายเลข 23, อันดับ 2 คือ เคนทาโร่ ชิบะ หมายเลข 3, อันดับ 3 คือ อณิวัฏ ล้อมมหาดไทย หมายเลข 44, อันดับ 4 คือ สุรศักดิ์ ดาเก็ง หมายเลข 19 และอันดับ 5 คือ อัฐพล แก้วอาษา หมายเลข 26นอกจากการแข่งขันวันเมคเรซ ยังมีการจัดกิจกรรมสำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตให้ได้ร่วมสนุกกันเต็มที่ อาทิ Motorsport Display Zone ที่นำรถแข่งไฮไลท์อย่าง Lexus RC-F GT3, Altis Nurburgring, รถรุ่นไฟฟ้า 100% Toyota bZ4X และ รถรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 60 ปี ของโตโยต้า มาจัดแสดงให้ร่วมสัมผัสใกล้ชิด สนุกไปกับ Toyota Gazoo Racing GT Cup และ GR Simulator เกมส์ฝึกทักษะการขับรถแข่งเสมือนจริงบนสนามแข่งระดับโลก กิจกรรม Meet & Greet Toyota Gazoo Racing Star Team กับ มารี เบรินเนอร์ และปังปอนด์ อัครวุฒิ รวมถึงกิจกรรมเอาใจสายแต่งรถมาร่วมพูดคุยและรับคำแนะนำการแต่งรถจาก Guru สายซิ่ง และห้ามพลาดกับการร่วมส่งรถ ไฮลักซ์ รีโว่ เข้าประกวดความสวยงาม ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมลุ้นรับส่วนลดชุดแต่งซิ่งมูลค่ากว่า 100,000 บาท นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ทั้ง Race Queen DJ, Concert และ บูท Aftermarket ที่มาพร้อมกับส่วนลดพิเศษ ให้เลือกสรรกันตลอดงานสำหรับกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022” สนามที่ 2 ไปมันส์กันต่อในรูปแบบสตรีทเซอร์กิต ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ร่วมติดตามชมภาพความสนุกและบรรยากาศสุดเร้าใจ พร้อมชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ www.facebook.com/ToyotaGazooRacingMotorsportThailand