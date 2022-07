"พิมพิชยา" กับสถิติสุดพีก "เนชั่นส์ลีก"

การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์ที่ 3 ที่เมืองโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ทีมชาติไทย แพ้ทีมชาติบราซิล 1-3 เซต 18-25, 24-26, 25-23, 23-25ปรากฎว่าเกมนี้ "บีม" พิมพิชยา ก๊กรัมย์ เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุด โดยทำไปทั้งสิ้น 23 คะแนน ส่วนผลงานของนักตบลูกยางสาวไทยรายนี้ในภาพรวมศึกเนชั่นส์ลีก ประกอบด้วย- Best Scorers : พิมพิชยา อันดับ 3 ทำ 210 คะแนน- Best Attackers : พิมพิชยา อันดับ 3 ทำ 188 คะแนน- Best Servers : พิมพิชยา อันดับ 4 ทำ 11 คะแนนสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์ที่ 3 นัดต่อไป ทีมชาติไทย พบกับ อิตาลี ในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ เวลา 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดช่อง ONE HD (31)