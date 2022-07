รออยู่นะ! “รถถัง” ส่งสารท้ารบ หวังเปิดศึก "เทนชิน-ทาเครุ" ให้หายคาใจ

“ดิไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ส่งสารท้ารบสองนักคิกบ็อกเซอร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่น หวังมีโอกาสปะทะฝีมือกันบนสังเวียนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา “เทนชิน นาสึกาวา” ซุปเปอร์สตาร์จากแดนปลาดิบคู่แค้นเก่าของ รถถัง ขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟต์อำลาก่อนหันไปเอาดีในการชกมวยสากลอาชีพ โดยสามารถเผด็จศึก “ทาเครุ เซกาวา” นักชกรุ่นพี่ไปอย่างเอกฉันท์ รักษาสถิติไร้พ่าย 44 ไฟต์ตลอดอาชีพนักชกคิกบ็อกซิ่งแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า รถถัง ในฐานะคู่ปรับเก่าของ เทนชิน ซึ่งเคยแพ้แบบค้านสายตาเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2561 จะไม่ยอมปล่อยให้อริเก่า จบให้เส้นทางสายบ็อกซิ่งแบบง่าย ๆ พร้อมส่งสารท้ารบไฟต์ล้างตา เพื่อหวังลบรอยแค้นที่ค้างคาใจมานานหลายปีนอกจากนี้ รถถัง เอง ก็ไม่ปิดโอกาสที่จะดวลฝีมือกับ ทาเครุ ด้วย หลังจากที่เจ้าของแชมป์ K-1 วัย 30 ปีชาวญี่ปุ่นรายนี้ เคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในบ้านเกิดว่า อยากลองปะทะฝีมือกับ รถถัง ดูสักครั้งเช่นกันโดยหลังจากที่ รถถัง ได้รู้ผลการแข่งขันของ เทนชิน และ ทาเครุ ก็ออกมาโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแท็กไปถึงนักชกเลือดซามูไรทั้งสองว่า“@k1takeru พักผ่อนให้เต็มที่นะ ถ้าเราได้พบกันเมื่อไหร่ เวทีจะลุกเป็นไฟอย่างแน่นอน ผมพร้อมเจอกับคุณทุกเมื่อ!! ส่วน @tenshin.nasukawa คุณจะเลิกชก (กติกาคิกบ็อกซิ่ง) ได้ยังไง ในเมื่อเรื่องระหว่างเราสองคนยังไม่ได้ข้อสรุปเลย??”อย่างไรก็ตาม รถถัง ยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องสะสางให้จบ นั่นคือการล่าเข็มขัดเงินอันทรงเกียรติในการชิงชัย ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ซึ่งจะพบกับ “ซาวาส ไมเคิล” ในศึก ONE161 วันเสาร์ที่ 27 ส.ค.นี้ไม่แน่ว่าหลังจากที่ รถถัง สามารถรวบเข็มขัดแชมป์ ONE มวยไทยทั้ง 2 เส้นเรียบร้อยแล้ว เราอาจจะได้เห็นแชมป์โลกวัย 24 ปีจากพัทลุงรายนี้ เปิดศึกกับสองนักสู้ชาวญี่ปุ่นอย่างที่ตั้งใจไว้ก็ได้ หากองค์กรใหญ่ต้นสังกัดของทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในอนาคตทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความความเคลื่อนไหวของ รถถัง ได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th